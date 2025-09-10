Một quốc gia EU quyết "phá luật chơi": Nhập khí đốt Nga kỷ lục, chặn thẳng kế hoạch của Brussels

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto mới đây cho biết, Hungary đã nhận được lượng khí đốt kỷ lục 5 tỷ mét khối của Nga thông qua đường ống TurkStream trong năm nay, RT đưa tin.

TurkStream, tuyến đường vận chuyển trực tiếp khí đốt của Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Âu, vẫn là tuyến đường duy nhất cung cấp khí đốt cho khu vực này sau khi Kiev đơn phương dừng vận chuyển khí đốt qua Ukraine vào cuối năm ngoái.

"Khối lượng khí đốt tự nhiên kỷ lục đã được vận chuyển qua Serbia thông qua TurkStream - hơn 5 tỷ mét khối kể từ tháng 1", ông Szijjarto phát biểu. "Điều này đảm bảo nguồn cung năng lượng của chúng tôi và giúp duy trì những thành tựu của Hungary trong việc giữ chi phí tiện ích hộ gia đình ở mức thấp."

Hungary tiếp tục nhận được phần lớn khí đốt theo các hợp đồng dài hạn với Gazprom của Nga thông qua đường ống TurkStream, vốn được chính phủ coi là thiết yếu đối với an ninh năng lượng của đất nước. Theo số liệu chính thức, lượng khí đốt Nga cung cấp đã đạt kỷ lục 7,6 tỷ mét khối vào năm 2024.

Đường ống này cung cấp khí đốt cho khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước châu Âu, bao gồm Bosnia và Herzegovina, Hungary, Serbia, Bulgaria, Slovakia, Hy Lạp.

Nga, từng là nhà cung cấp khí đốt chính của EU, đã giảm mạnh xuất khẩu vào năm 2022 sau các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến xung đột Ukraine và vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream. Thị phần khí đốt của Nga qua đường ống EU đã giảm từ hơn 40% vào năm 2021 xuống còn khoảng 11% vào năm 2024.

Trong khi EU đặt mục tiêu loại bỏ dần việc nhập khẩu năng lượng từ Nga vào cuối năm 2027 theo chiến lược RePowerEU, Hungary đã chặn kế hoạch này, với cảnh báo của ông Szijjarto rằng nó sẽ "phá hủy an ninh năng lượng của Hungary" và gây ra tình trạng giá cả tăng vọt.

(Theo RT)

