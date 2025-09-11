Một quốc gia EU đòi trục xuất hàng trăm người Nga

Đài truyền hình quốc gia LTV (Latvia) ngày 7/9 đưa tin, chính quyền Latvia đã yêu cầu 841 công dân Nga rời khỏi nước này vì không tham gia hoặc không vượt qua kỳ kiểm tra ngôn ngữ bắt buộc.

Văn phòng Công dân và Di trú Latvia cho biết đã gửi thông báo đến hàng trăm công dân Nga đang cư trú tại đây. Những người này không chứng minh được trình độ tiếng Latvia trong thời hạn hai năm theo quy định và hiện có thời hạn đến ngày 13/10 để tự nguyện rời đi, nếu không sẽ bị trục xuất cưỡng chế.

Yêu cầu về trình độ ngôn ngữ được đưa ra trong các sửa đổi luật nhập cư Latvia năm 2022.

Theo LTV, quy định kiểm tra ngôn ngữ bắt buộc đã ảnh hưởng đến hơn 25.000 công dân Nga. Một quan chức nhập cư được dẫn lời cho biết đa số “là những người đã sống ở Latvia lâu năm” và có sở hữu bất động sản tại đây.

Ít nhất 10 người đã bị trục xuất vì không vượt qua kỳ kiểm tra, khoảng 60 người khác đang chờ thi hành lệnh trục xuất. Ngoài ra, 2.000 công dân Nga phải chứng minh năng lực ngôn ngữ trước cuối tháng 9, nếu không sẽ rơi vào tình cảnh tương tự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova từng cáo buộc chính quyền Latvia “công khai phân biệt đối xử với người Nga” hồi tháng 4. Mùa hè vừa qua, Latvia cũng cấm nhập cảnh một số công dân Nga sở hữu bất động sản gần các địa điểm chiến lược, viện dẫn lý do an ninh quốc gia.

Năm 2024, Moscow đã khởi kiện Litva, cáo buộc nước này vi phạm Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc.

(Theo RT)