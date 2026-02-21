Một quốc gia Đông Nam Á vừa chính thức đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ: Thuế 19% - riêng nông sản được miễn thuế

Theo Reuters, thỏa thuận thương mại giữa Indonesia và Hoa Kỳ đã chính thức được ký kết sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng.

Bộ trưởng Kinh tế cấp cao Indonesia Airlangga Hartarto và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer là những người trực tiếp thực hiện việc ký kết này.

Văn bản mới xác nhận Washington duy trì mức thuế 19% đối với hàng hóa xuất khẩu của Indonesia. Trước đó, vào năm ngoái, phía Mỹ đã đồng ý giảm tỷ lệ này từ mức 32% xuống còn 19%. Ông Airlangga Hartarto cho biết thỏa thuận thương mại này tôn trọng chủ quyền của cả hai nước và mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.

Chính phủ Indonesia xác nhận nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này sẽ nhận được ưu đãi thuế quan. Các sản phẩm bao gồm cà phê, sô cô la, cao su tự nhiên và gia vị của Indonesia sẽ được miễn thuế hoàn toàn.

Ngoài ra, gần 1.700 mặt hàng khác cũng có khả năng được miễn thuế trong tương lai. Danh sách các mặt hàng này bao gồm cả dầu cọ, vốn là sản phẩm xuất khẩu quan trọng của Indonesia.

Các mặt hàng nông sản chủ lực của Indonesia như dầu cọ sẽ được hưởng lợi lớn từ thỏa thuận thương mại mới này.

Đối với ngành dệt may, các sản phẩm từ Indonesia sẽ được áp dụng mức thuế 0% theo cơ chế hạn ngạch thuế quan. Các chi tiết cụ thể về cơ chế này sẽ được hai bên thảo luận thêm sau khi ký kết chính thức.

Trong quá trình đàm phán thương mại, phía Hoa Kỳ đã đồng ý rút lại một số yêu cầu về các điều khoản phi kinh tế. Các điều khoản này ban đầu liên quan đến vấn đề phát triển lò phản ứng hạt nhân và các tranh chấp tại Biển Đông.

Ông Airlangga Hartarto khẳng định thỏa thuận này không điều chỉnh các hoạt động thương mại thuộc diện vận chuyển quá cảnh từ Trung Quốc. Phía Indonesia cho biết hiện không có hoạt động kinh doanh quá cảnh như vậy được thực hiện tại nước này. Thỏa thuận thương mại tập trung vào các luồng hàng hóa trực tiếp giữa hai quốc gia nhằm đảm bảo tính minh bạch.

Trước khi thỏa thuận thương mại mới có hiệu lực, 2 quốc gia vẫn có thể thay đổi một số điều khoản nếu nhận được sự nhất trí cao từ 2 chính phủ.

Về phía Indonesia, nước này cũng đưa ra nhiều cam kết mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ. Theo thông tin từ Nhà Trắng, Indonesia sẽ dỡ bỏ các rào cản thuế quan đối với hầu hết các sản phẩm của Mỹ trên tất cả các lĩnh vực. Chính quyền Jakarta cũng cam kết giải quyết các rào cản phi thuế quan và yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa.

Indonesia cũng sẽ chấp nhận các tiêu chuẩn sản phẩm của Mỹ trong nhiều lĩnh vực quan trọng. Các lĩnh vực này bao gồm an toàn xe cộ, tiêu chuẩn khí thải, thiết bị y tế và dược phẩm. Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết Indonesia sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Mỹ tiếp cận khoáng sản và tài nguyên năng lượng.

Thỏa thuận thương mại này sẽ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ khi hai bên hoàn tất các thủ tục pháp lý. Các bên vẫn có thể thực hiện những thay đổi bổ sung nếu có sự đồng ý của cả hai chính phủ.

Chuyến thăm của Tổng thống Prabowo Subianto tới Washington đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình này. Ông Prabowo đã tham dự cuộc họp của Hội đồng Hòa bình và ký văn kiện về liên minh Mỹ-Indonesia với Tổng thống Donald Trump.

Nhà Trắng nhận định văn kiện này sẽ giúp hai nước tăng cường an ninh kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng. Trước đó, các doanh nghiệp của hai nước cũng đã ký kết các thỏa thuận đầu tư có tổng trị giá 38,4 tỷ đô la.