Một quốc gia Đông Nam Á sắp 'mở kho' đón dầu thô và LPG từ Nga

Hữu Bách |

Indonesia đang đàm phán với Nga để mua dầu thô và khí dầu mỏ hóa lỏng để đảm bảo nguồn cung trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động.

Một quốc gia Đông Nam Á sắp “mở kho” đón dầu thô và LPG từ Nga - Ảnh 1.

Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia (ESDM) Bahlil Lahadalia đã tiến hành đàm phán với Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilev về khả năng mua dầu thô và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ Nga trong cuộc gặp diễn ra tại Nga ngày 14/4.

Theo tuyên bố chính thức của Bộ ESDM công bố tại Jakarta, cuộc làm việc đã đạt được những kết quả ban đầu tích cực, mở ra khả năng Indonesia tăng dự trữ dầu thô cũng như tiếp cận thêm nguồn cung LPG trong thời gian tới.

“Chúng tôi đã đạt được kết quả khá tốt, cho phép tăng dự trữ dầu thô. Đồng thời, chúng tôi cũng có thể tiếp cận nguồn LPG,” Bộ trưởng Bahlil Lahadalia cho biết.

Cuộc gặp còn có sự tham dự của đại diện nhiều tập đoàn năng lượng lớn của Nga như Rosneft, Ruschem, Zarubezhneft và Lukoil. Phía Nga khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Indonesia trong việc cung cấp dầu, khí tự nhiên cũng như phát triển hạ tầng lưu trữ năng lượng.

Theo phía Indonesia, các phương án hợp tác đang được thảo luận theo hai cơ chế gồm hợp tác giữa chính phủ với chính phủ (G2G) và hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước (B2B). Những cơ chế này được kỳ vọng giúp đảm bảo nguồn dự trữ năng lượng quốc gia, đặc biệt là dầu thô và LPG.

Bộ trưởng Lahadalia cho biết Indonesia cũng mở cửa cho nhiều lĩnh vực hợp tác sâu rộng hơn với Nga, bao gồm phát triển hệ thống kho lưu trữ dầu thô, ký kết các hợp đồng cung cấp dầu và LPG dài hạn, thăm dò và phát triển điện hạt nhân cũng như hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản.

“Chúng tôi muốn mọi thỏa thuận đều thực sự mang lại sự chắc chắn cho an ninh năng lượng quốc gia,” ông Lahadalia nhấn mạnh.

Về phía Nga, Bộ trưởng Năng lượng Sergey Tsivilev cho biết Moscow coi Indonesia là một đối tác quan trọng và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong nhiều lĩnh vực năng lượng.

“Là đối tác chiến lược, chúng tôi sẵn sàng hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp dầu khí, lưu trữ năng lượng và điện, bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân,” ông Tsivilev nói.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động do yếu tố địa chính trị và thay đổi sản lượng, Indonesia đang tích cực tìm kiếm các nguồn cung năng lượng thay thế ổn định hơn. Nga được Jakarta xem là một đối tác tiềm năng nhờ quy mô sản xuất năng lượng lớn và kinh nghiệm lâu năm trong ngành dầu khí.


