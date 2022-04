Trong suốt 4 năm 2017-2021, Hà Lan đã duy trì trí thứ 10 trong top các nền kinh tế đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.

Thế nhưng trong thống kê vào tháng 1/2022, Hà Lan đã vượt qua Malaysia và Thái Lan, tăng 2 bậc lên vị trí thứ 8, tổng số vốn đầu tư lũy kế vào Việt Nam đã tăng hơn 3 tỷ USD, từ 10,47 tỷ USD lên 13,54 tỷ USD.

Đáng chú ý là trong thống kê đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn từ 1/1/2022 - 20/1/2022, Hà Lan không có dự án lớn nào và số vốn rót thêm vào Việt Nam chỉ là 100 triệu USD. Như vậy, khả năng có thể xảy ra là trong giai đoạn 21-31/12/2021, các dự án có tổng vốn đăng ký 3 tỷ USD của nhà đầu tư Hà Lan vào Việt Nam đã được cấp chứng nhận đầu tư, do đó không được thể hiện trong thống kê của tháng 12/2021 cũng như tháng 1/2022.

Dữ liệu về số vốn FDI vào Việt Năm năm 2021 tăng gần 8 tỷ USD so với báo cáo trước đó

Theo báo cáo ban đầu, trong năm 2021, dòng vốn FDI vào Việt Nam đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Song, dữ liệu được đưa ra mới đây lại cho thấy, vốn FDI vào Việt Nam năm 2021 chính xác là 38,85 tỷ USD (tăng 7,7 tỷ USD so với báo cáo trước), tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Con số 38,85 tỷ USD được đưa ra trong Dự thảo Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và tình hình triển khai Kế hoạch năm 2022, mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội tháng 5 tới.

Trước đó, kết quả ước tính của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính đến ngày 20/12/2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam, bao gồm vốn cấp mới, tăng thêm và vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 31,15 tỷ USD (tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020).

Song, thực tế, chỉ trong những ngày ít ỏi còn lại của năm 2021, hai dự án khủng có quy mô tỷ USD đã được cấp chứng nhận đầu tư. Đặc biệt hơn, hai dự án này lại cùng được cấp chứng nhận vào ngày cuối cùng của năm, 31/12/2021.

Một trong hai dự án là Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn I (1.500 MW), vốn đầu tư đăng ký 2,3 tỷ USD, là dự án liên doanh của Tập đoàn T&T với nhà đầu tư Hàn Quốc. Mục tiêu của dự án là sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và truyền tải vận chuyển điện từ nơi sản xuất đến hệ thống phân phối. Dự án còn lại là của một nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 18,1 tỷ USD, chiếm 58,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.Như vậy, nếu tính cả hai dự án trên, vốn đăng ký mới trong năm 2021 đạt 18,9 tỷ USD, tăng 24,3%; còn vốn điều chỉnh đạt 12,84%, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2020.

