Một quan điểm về trường tư khiến phụ huynh bùng nổ tranh luận: Liệu các trường có đang PR đúng cách hay tự làm hại thương hiệu của mình?

"Liệu việc các trường tư thục liên tục nhấn mạnh thành tích học sinh đỗ trường chuyên có thực sự là chiến lược hiệu quả, hay vô tình làm mờ đi những giá trị cốt lõi của chính mình?"

Nhiều năm qua, câu chuyện học sinh thi đỗ trường chuyên trong mỗi kỳ thi vào lớp 10 luôn thu hút sự quan tâm lớn từ phụ huynh, nhà trường và xã hội. Đó không chỉ là cột mốc đáng tự hào chứng minh năng lực học tập của học sinh, mà đôi khi còn là niềm hãnh diện của cả gia đình.

Tuy nhiên, gần đây xuất hiện một góc nhìn nhận được nhiều tranh luận: Liệu việc các trường tư thục liên tục nhấn mạnh thành tích học sinh đỗ trường chuyên có thực sự là chiến lược hiệu quả, hay vô tình làm mờ đi những giá trị cốt lõi của chính mình?

Từ bài toán định vị thương hiệu của trường tư...

Một luồng quan điểm cho rằng, việc truyền thông đậm nét về số lượng học sinh đỗ chuyên vô hình trung biến trường tư thành một "trạm trung chuyển" hoặc nơi luyện thi đầu vào cho hệ thống công lập. Dù cách làm này có thể mang lại hiệu quả tuyển sinh trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài lại dễ khiến phụ huynh coi trường chuyên mới là đỉnh cao cần chinh phục, còn trường tư chỉ là phương án dự phòng.

Trên thực tế, không ít hệ thống tư thục hiện nay sở hữu chất lượng đào tạo và thành tích không hề kém cạnh: từ tỷ lệ học sinh đỗ đại học Ivy League, nhận học bổng danh giá, đạt vị trí thủ khoa, cho đến các chứng chỉ quốc tế như IGCSE hay giải thưởng lớn trong và ngoài nước.

Tại nhiều quốc gia phát triển, việc cho con theo học trường tư thục uy tín là sự lựa chọn thể hiện tầm nhìn giáo dục của gia đình, giúp trẻ tiếp cận một môi trường kết nối văn minh và toàn diện. Thước đo chất lượng của trường tư thường nằm ở khả năng phát triển các kỹ năng cho công dân thế kỷ 21, từ ngoại ngữ, công nghệ, thể thao, sức khỏe tinh thần cho đến năng lực lãnh đạo, thay vì chỉ tập trung vào kết quả của một kỳ thi.

Nhiều ý kiến cũng nhận định, mô hình trường chuyên truyền thống vốn chú trọng đào tạo chiều sâu theo từng môn học chuyên biệt. Trong khi đó, ở kỷ nguyên AI và dữ liệu lớn, năng lực ngoại ngữ hay kiến thức tổng hợp hoàn toàn có thể được đáp ứng tốt tại môi trường tư thục với chương trình STEM, tiếng Anh và các hoạt động ngoại khóa đa dạng.

Chính vì vậy, không ít phụ huynh cho rằng việc chuyển một đứa trẻ đang phát triển cân bằng, hạnh phúc ở trường tư sang môi trường chuyên vốn giàu áp lực cạnh tranh chỉ vì một "danh xưng" là điều cần cân nhắc kỹ lưỡng.

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... Đến những góc nhìn đa chiều từ phụ huynh

Góc nhìn trên đã mở ra một cuộc thảo luận sôi nổi với hai luồng ý kiến rõ rệt từ phía các bậc phụ huynh.

Ở phe đồng tình, nhiều người cho rằng góc nhìn này rất xác đáng. Họ chia sẻ thẳng thắn về áp lực đồng lứa mà cả phụ huynh lẫn nhà trường đang gặp phải. Vì muốn đáp ứng tâm lý chuộng danh tiếng của số đông, một số trường tư chọn cách quảng cáo bằng thành tích đỗ chuyên, nhưng vô tình lại làm giảm đi giá trị riêng của mô hình giáo dục tư thục.

Nhiều gia đình chọn trường tư thục liên cấp vốn có tư duy rất cởi mở. Thực tế cho thấy, không ít học sinh dù không vào trường chuyên nhưng khi học cấp 3 tại trường tư vẫn phát triển toàn diện, sử dụng ngoại ngữ tự tin và dễ dàng săn học bổng du học. Với những phụ huynh này, một khi đã định hướng môi trường tư thục thì việc chạy theo chỉ số đỗ chuyên không còn là ưu tiên hàng đầu.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng không nên nhìn nhận trường chuyên bằng góc nhìn định kiến. Trường chuyên ngày nay không chỉ dừng lại ở việc dạy lý thuyết chuyên sâu, mà học sinh vẫn được tạo điều kiện tham gia thể thao, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và các hoạt động cộng đồng.

Đối với nhiều gia đình, lựa chọn trường chuyên đơn thuần là mong muốn con được học tập trong môi trường hội tụ nhiều bạn bè giỏi giang, tạo động lực cạnh tranh tích cực. Quan trọng hơn, bài toán tài chính là một rào cản rất thực tế. Không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện chi trả mức học phí từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi tháng cho trường tư. Khi đó, trường chuyên chất lượng cao vẫn là điểm tựa giáo dục xuất sắc và phù hợp nhất với đại đa số gia đình.

Mọi mô hình giáo dục đều là phương tiện

Có lẽ điều các trường tư thục cần cân nhắc không phải là ngừng ghi nhận thành tích đỗ chuyên của học sinh, bởi đó vẫn là nỗ lực rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, nếu biến kết quả đó thành thông điệp quảng bá cốt lõi, nhà trường có thể vô tình gửi đi tín hiệu rằng giá trị của mình chỉ được khẳng định khi bước qua "thước đo" của hệ thống trường công.

Ngược lại, trường chuyên cũng không phải là mô hình lỗi thời, khi vẫn đang liên tục đổi mới và tạo ra những thế hệ học sinh tài năng, đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế.

Sau cùng, một nền giáo dục tốt không chỉ nằm ở việc giúp học sinh vượt qua các kỳ thi, mà là đồng hành để mỗi đứa trẻ hiểu rõ bản thân, phát huy thế mạnh và tự tin trưởng thành. Trường chuyên, trường tư hay bất kỳ mô hình nào cũng chỉ là phương tiện. Điều quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp với điều kiện gia đình, năng lực của đứa trẻ và những giá trị dài hạn mà con nhận được trên hành trình lớn lên.

Hiểu Đan