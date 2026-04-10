Một “quái vật” AI mới của Alibaba xuất hiện, vượt xa Llama của Meta hay DeepSeek

Đây được coi là một bước tiến đáng kể của các công ty công nghệ Trung Quốc trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

Theo nghiên cứu từ Interconnects AI, tính đến tháng 3/2026, Qwen đã đạt gần 1 tỷ lượt tải tích lũy, bỏ xa các đối thủ lớn như Llama của Meta Platforms hay các mô hình từ DeepSeek.

Đáng chú ý, chỉ riêng trong tháng 2, Qwen ghi nhận tới 153,6 triệu lượt tải, cao gấp hơn hai lần tổng lượt tải của tổng cộng 8 đối thủ lớn kế tiếp. Dữ liệu được tổng hợp từ nền tảng phát triển AI phổ biến Hugging Face.

Giới phân tích nhận định, lợi thế về số lượt tải giúp Qwen nhanh chóng mở rộng cộng đồng nhà phát triển, yếu tố then chốt trong cuộc đua mã nguồn mở.

Cuộc đua song cực Mỹ - Trung trong cuộc chiến AI

Sự bứt phá của Qwen được thúc đẩy bởi sự kiện Alibaba Cloud, mảng điện toán đám mây của Alibaba, công bố mã nguồn mở dòng Qwen 3.5 vào tháng 2. "Ông lớn" công nghệ Trung Quốc này khẳng định, mô hình có hiệu năng ngang ngửa các hệ thống tiên tiến từ OpenAI và Anthropic.

Bên cạnh đó, hôm 9/4, CNBC đưa tin, Alibaba hiện đang mở rộng tham vọng sang một hướng đi hoàn toàn mới: “mô hình thế giới” (world model), được thiết kế để mô phỏng và hiểu thế giới thực thông qua dữ liệu đa phương thức như video, âm thanh và tương tác vật lý.

Khác với các chatbot như ChatGPT vốn chủ yếu học từ văn bản, mô hình thế giới hướng tới khả năng “nhận thức và hành động”, cho phép AI dự đoán và tương tác với môi trường vật lý, nền tảng quan trọng cho robot, xe tự lái và các hệ thống tự động hóa.

Để hiện thực hóa tham vọng này, Alibaba đã dẫn đầu khoản đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 290 triệu USD) vào ShengShu, startup đứng sau công cụ tạo video AI Vidu.

Sản phẩm mới nhất của công ty, Vidu Q3 Pro, hiện nằm trong nhóm 10 mô hình AI tạo video hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, Vidu được ra mắt toàn cầu trước khi OpenAI phổ biến rộng rãi công cụ tạo video Sora.

Bên cạnh Alibaba, hiện Trung Quốc đang phát triển một hệ sinh thái cạnh tranh mạnh mẽ, với sự tham gia của các tên tuổi như Baidu (Ernie Bot), Tencent (Hunyuan AI) và ByteDance (Doubao AI).

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, các tập đoàn công nghệ Mỹ vẫn giữ lợi thế lớn về hệ sinh thái sản phẩm và ứng dụng thực tế.

OpenAI với ChatGPT tiếp tục dẫn đầu mảng AI tiêu dùng, được tích hợp sâu vào doanh nghiệp và giáo dục. Trong khi đó, Microsoft phát triển Copilot, đưa AI vào bộ công cụ văn phòng như Word, Excel và Windows.

Nvidia không trực tiếp cạnh tranh mô hình ngôn ngữ ở quy mô người dùng cuối, nhưng lại thống trị hạ tầng AI với nền tảng CUDA và các mô hình tối ưu hóa cho GPU. Meta Platforms với dòng Llama vẫn giữ vai trò quan trọng trong cộng đồng mã nguồn mở, đặc biệt ở giới nghiên cứu và startup.

Diễn biến này cho thấy cuộc đua AI không còn là sân chơi riêng của Thung lũng Silicon, mà đang trở thành cuộc cạnh tranh song cực giữa Mỹ và Trung Quốc với tốc độ thay đổi ngày càng nhanh.

Theo CNBC và SCMP﻿