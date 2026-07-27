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Một quả tên lửa FP-5 Flamingo khiến Nga lao đao

Hoàng Đức
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GD&TĐ - Ukraine mới đây đã công bố video phóng 1 quả tên lửa hành trình FP-5 Flamingo tấn công nhà máy Avitek ở thành phố Kirov, thuộc tập đoàn Almaz-Antey.

Theo Defense Express, cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình FP-5 Flamingo đã nhắm trúng một trong những tòa nhà lớn nhất của nhà máy Avitek ở thành phố Kirov, thuộc tập đoàn Almaz-Antey - một nhà phát triển và sản xuất chủ chốt của tất cả các hệ thống phòng không quan trọng của Nga.

Cuộc tấn công được cho là đã diễn ra vào đêm 24/7, khi Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình tầm xa nhằm vào tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga, nhưng đến thời điểm hiện nay các bằng chứng của nó mới được Ukraine công bố.

Mục tiêu chính mà Ukraine nhằm vào là nhà máy Avitek ở thành phố Kirov, cách Ukraine hơn 1.200km, đã bị đánh trúng bởi tên lửa hành trình FP-5 Flamingo.

Sự việc gây chấn động này được xác nhận bằng đoạn phim do người dân thành phố quay lại cảnh một vụ cháy lớn tại một trong những tòa nhà của công ty.

Đồng thời, việc sử dụng tên lửa FP-5 Flamingo cũng đã được xác nhận bởi nhà thiết kế chính của công ty Fire Point là ông Denis Shtilerman, người cũng đã công bố một video đặc tả cảnh lực lượng Ukraine phóng tên lửa hành trình.

Cần lưu ý nhà máy Avitek (tên đầy đủ là “Công ty cổ phần Vyatka Machine-Building Enterprise Avitek”) chiếm một diện tích khá lớn, rộng khoảng 60ha, bao gồm một tổ hợp công trình có hơn chục tòa nhà lớn riêng biệt.

Hiện chưa có video chỉ chính xác tòa nhà nào trong số đó bị trúng tên lửa, thông tin chi tiết sẽ được xác định sau khi có video trực tiếp từ khu vực nhà máy hoặc sau khi hình ảnh vệ tinh được công bố.

Mặc dù cuộc tấn công chỉ nhằm vào nhà máy Avitek nhưng hậu quả của nó vô cùng nghiêm trọng đối với Nga, tác động của một cú đánh như vậy là hoàn toàn có thể dự đoán được, nếu xét đến số phận của nhà máy Titan-Barricades ở Volgograd trong vụ tấn công vào đêm 26 rạng sáng ngày 27/6/2026.

Cần lưu ý cuộc tấn công vào nhà máy Avitek của Nga là một cuộc tấn công đồng thời vào hoạt động sản xuất hai loại vũ khí.

Sản phẩm chính của doanh nghiệp này là tên lửa phòng không và các linh kiện cho hệ thống phòng không Tor.

Điều quan trọng nữa là Avitek là một phần của Almaz-Antey, một nhà phát triển và sản xuất chủ chốt của tất cả các hệ thống phòng không lớn của Nga. Điều này có nghĩa doanh nghiệp này có khả năng sẽ tham gia chặt chẽ vào các dự án khác nữa.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn tham gia hợp tác sản xuất tên lửa hành trình và sản xuất máy phát khí khởi động 526M, cần thiết cho việc phóng động cơ phản lực TRDD-50 và R95, được sử dụng trong tất cả các tên lửa hành trình chủ lực của Nga như: Kh-101, Kalibr, tên lửa R-500 của tổ hợp Iskander OTRK, cũng như tên lửa hành trình không đối đất Kh-59.

Công ty còn tham gia sản xuất và sửa chữa ghế phóng K-36, loại ghế được lắp đặt trên nhiều phiên bản khác nhau của tất cả các máy bay chiến thuật của Nga, cũng như máy bay ném bom tầm xa Tu-22M Bear-H và máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Blackjack.

Theo Defense Express
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