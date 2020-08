Một phường ở Đà Nẵng có 36 cán bộ đi cách ly hoạt động ra sao?

Như tin đã đưa, 36 cán bộ, công chức phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa bị cách ly do tiếp xúc với Phó Chủ tịch UBND phường dương tính với SARS-CoV-2. UBND quận Cẩm Lệ đã cử Tổ công tác xuống hỗ trợ điều hành hoạt động, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Những ngày này, tại trụ sở UBND phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. 36 cán bộ, công chức của phường này đang ở khu cách ly tập trung.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa An cho biết, đơn vị có 9 người thì 3 người phải đi cách ly do có tiếp xúc gần với Phó Chủ tịch UBND phường dương tính với SARS-CoV-2.



"Hàng ngày, 2 người đi chốt các ổ dịch, 4 người đi tuần tra. Anh em luân phiên, ngoài thời gian chốt các điểm cách ly còn làm những việc khác như tiếp nhận nguồn hàng hỗ trợ, hoặc những công việc đột xuất.

Lực lượng ít, anh em gặp khó khăn nhưng vẫn khắc phục được, đảm bảo công tác phòng chống dịch" - ông Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Trước đó, ngày 13/8, ngay sau khi phát hiện một Phó Chủ tịch UBND phường Hòa An dương tính với SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận Cẩm Lệ đã đưa 36 cán bộ, công chức của phường này đi cách ly tập trung.

Lập tức, UBND quận Cẩm Lệ đã cử Tổ công tác do ông Võ Thiên Sinh, Phó Chủ tịch UBND quận và 6 cán bộ, công chức các phòng ban của quận trực tiếp quản lý, điều hành công việc của UBND phường Hòa An.

Tổ công tác UBND quận Cẩm Lệ hỗ trợ giải quyết công việc tại trụ sở UBND phường Hòa An.

UBND quận Cẩm Lệ cũng huy động lực lượng Công an quận, Ban Chỉ huy Quân sự quận hỗ trợ điều hành hoạt động của phường.

Trong đó, tập trung chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19; duy trì công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của phường; giải quyết nhu cầu thủ tục hành chính cần thiết cho người dân.

Ông Võ Thiên Sinh, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ cho biết, hiện quận đang tập trung công tác đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân thiếu đói, gặp khó khăn trong thời gian dịch bệnh.

Đồng thời tổng rà soát tất cả các đối tượng, thành phần lao động hoặc những người bị kẹt lại tại địa phương.

Còn lại những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính hàng ngày, do đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, mọi thủ tục hành chính đều tạm dừng. Trừ những trường hợp bức xúc cần giải quyết thì quận phối hợp với lãnh đạo phường đang cách ly để giải quyết cho người dân.

Tình hình an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch trên địa bàn vẫn đảm bảo.

Người dân địa phương này cho rằng, trong lúc nhiều cán bộ, công chức của phường phải đi cách ly phòng, chống dịch Covid-19 nhưng các hồ sơ, thủ tục hành chính cấp bách đều được các bộ phận có trách nhiệm giải quyết thấu tình, hợp lý.

Bà Nguyễn Thị Thủy, ngưởi dân ở đường Hòa An 7, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết: "Khi biết thông tin tất cả cán bộ, công chức của phường đi cách ly, ban đầu người dân rất lo, nhưng được biết có tổ công tác của quận hỗ trợ thì bà con cũng yên tâm hơn.

Mọi người nên thực hiện tốt giãn cách xã hội, chung tay cùng chính quyền địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn này"./.