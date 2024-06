Một phòng gym 4 sao tại Hà Nội bị tố lừa đảo, hội viên mất không 32 triệu còn bị chủ trả treo: "Có vài triệu mà làm loạn lên"

Trên các hội nhóm về fitness và yoga những ngày qua đang có một sự việc kiến dân tình đặc biệt quan tâm. Một hệ thống phòng tập gym có tiếng tại Hà Nội đang bị tố "lừa đảo" khi bất ngờ đóng cửa khiến rất nhiều hội viên mất tiền. Có người mua thẻ tập 3 năm tốn 32 triệu nhưng mới tập được 1 tháng thì cơ sở đột ngột đóng cửa.

Thậm chí có nhiều hội viên đã làm đơn gửi lên cơ quan chức năng để phản ánh về sự việc này.

Hội viên mua thẻ tập 32 triệu/3 năm, mới tập được 1 tháng, phòng gym đột ngột đóng cửa

Lướt một vòng tại các hội nhóm về fitness, có tới 2 - 3 bài post tập trung tố một phòng tập tại phường Ngọc Khánh lừa đảo khách hàng.

Cụ thể một trong những bài tố ấy là của A.N., cô chia sẻ: " Mình đã đóng 3 năm tập, mất luôn 32 triệu. Mới tập được một tháng mà đã đóng cửa.

Chào mọi người hôm ngày 31/05, cơ sở tại phường Ngọc Khánh bỗng thông báo phòng tập có vấn đề nhưng thực chất là không có tiền trả tiền thuê và điện nước cho bên chủ thuê. Hiện tại các hội viên đã làm đơn lên công an phường Ngọc Khánh để giải quyết. Chủ đầu tư đưa ra phương án chuyển mọi người sang cơ sở ở phố Đội Nhân nhưng phòng tập bên ấy bé và cơ sở vật chất cũng không bằng ở phường Ngọc Khánh. Mình lên bài để mọi người tránh hệ thống lừa đảo này".

Sau khi cơ sở ở phường Ngọc Khánh đóng cửa vì lý do "trời ơi đất hỡi" thì quản lý chuyển A.N. sang địa chỉ ở phố Đội Nhân. Tuy nhiên theo như chia sẻ của A.N., cơ sở hạ tầng cũng như máy móc ở phố Đội Nhân không bằng tại phường Ngọc Khánh nên cô vẫn không hề đồng tình và thoải mái trước cách xử lý của trung tâm này.

Hội viên hẹn gặp để làm rõ sự việc, chủ hệ thống buông luôn một câu: " Có vài triệu mà làm loạn lên"

Hội viên K.T. cũng gặp phải trường hợp tương tự như A.N. Cô còn chia sẻ 1 bài post cụ thể về tiến trình làm việc với hệ thống phòng tập này. Cụ thể trong bài tố của K.T có ghi:

"Ngày 31/5/2024 phòng tập ra một thông báo mới, tạm dừng hoạt động tới 7/6/2024 (không có lý do cụ thể). Chỉ một thông báo dừng hoạt động từ ngày 6/6/2024 - 31/6/2024 nhưng đã tẩu tán toàn bộ trang thiết bị.

Hàng trăm khách hàng bị lừa đảo với số tiền tỷ (hiện tại mới có 137/300 khách hàng nhập thông tin và số tiền lừa đang là 1 tỷ). Nhiều khách hàng đóng 20 - 30 triệu nhưng tập được 13 ngày thì phòng tập đã bay hơi.

Ngày 27/5/2024 ra thông báo đóng cửa nhưng từ 25, 26/5/2024 vẫn cho nhân viên ra câu dẫn khách hàng mua thêm các gói dịch vụ mà vẫn 'chúng tôi không lừa đảo'.

Chỉ đạo phương án kinh doanh, chỉ đạo nhân viên thu tiền, thế mà giờ đổ tội cho nhân viên tự thu tiền chứ tôi là quản lý tôi không biết. (nhưng khách hàng có sao kê chuyển khoản về công ty, nhân viên sales cũng đồng ý lên tiếng nộp đơn tố cáo vì họ đang bị lấy ra làm cái cớ)".

Hình ảnh và bài post mà K.T. chia sẻ trên mạng xã hội.

K.T. còn phản ánh thêm, hẹn khách hàng 10 giờ lên giải trình nhưng 10 giờ 30 thái độ hợm hĩnh, nói khách hàng "có vài triệu mà làm loạn lên ", nhưng khi bảo họ trả tiền thì họ kêu "chịu". Họ nói hợp đồng có nội dung bất khả kháng và việc đóng cửa cũng vậy và khách hàng phải chia tiền với họ.

Theo như K.T. phản ánh, không chỉ cô hay A.N., mà còn có rất nhiều hội viên khác bị lừa giống như vậy.

Sự việc khiến dân tình phẫn nộ trước thái độ cũng như các giải quyết vấn đề của hệ thống phòng tập này.

- "Mình mua thẻ tập 1 năm, mới tập được 13 ngày thì nhận thông báo đóng cửa. Cảm giác như bị lừa".

- "Nhiều phòng tập làm ăn theo kiểu này lắm. Họ vơ cả đống tiền của hội viên rồi sang nhượng, chỉ khổ những người làm ăn chân chính".

- "Họ còn nợ tiền nhân viên mà. Nhân viên nhắn hỏi thì bảo người ta tống tiền".

Động thái từ hệ thống phòng tập chuẩn 4 sao

Theo thông tin trên web của trung tâm này, hệ thống phòng tập hiện đang có 2 cơ sở tại phường Ngọc Khánh và phố Đội Nhân. Đây là một hệ thống phòng tập 4 sao với trang thiết bị được nhập khẩu từ Châu Âu.

Trước sự việc gây ồn ào khắp mạng xã hội những ngày qua, trên fanpage của hệ thống vẫn đều đặn đăng tải các khóa tập gym, yoga... để mọi người đăng ký nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, thông tin về cơ sở tại phường Ngọc Khánh không còn xuất hiện nữa.