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Một phòng công chứng ở Phú Thọ để nhân viên ‘ký thay’ công chứng viên

Viết Hà
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Qua điều tra mở rộng vụ án làm giả tài liệu, sử dụng tài liệu giả và giả mạo trong công tác xảy ra tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (cũ), Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục khởi tố 4 bị can liên quan đến sai phạm tại hai văn phòng công chứng.

Ngày 7/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua điều tra mở rộng vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Giả mạo trong công tác” xảy ra tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (cũ), cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện sai phạm tại hai tổ chức hành nghề công chứng.

Cụ thể, các sai phạm xảy ra tại Văn phòng công chứng Cầm Hà Công và Văn phòng công chứng Nguyễn Tiến Vinh.

Sai phạm Văn phòng công chứng ở Phú Thọ: Khởi tố 4 bị can liên quan đến làm giả tài liệu - Ảnh 1.
Sai phạm Văn phòng công chứng ở Phú Thọ: Khởi tố 4 bị can liên quan đến làm giả tài liệu - Ảnh 2.
Sai phạm Văn phòng công chứng ở Phú Thọ: Khởi tố 4 bị can liên quan đến làm giả tài liệu - Ảnh 3.

Cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố đối tượng Hà Thị Diệu Hồng, Vũ Xuân Hòa và Vũ Thị Thùy Nga.

Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Thị Diệu Hồng (SN 1970), Vũ Xuân Hòa (SN 1990) và Vũ Thị Thùy Nga (SN 1992) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo kết quả điều tra, Hà Thị Diệu Hồng là cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sơn La (cũ), đồng thời nhận làm thêm công việc sắp xếp hồ sơ, tài liệu, đóng dấu, in ấn, photocopy tại Văn phòng công chứng Cầm Hà Công. Con gái Hồng là Vũ Thị Thùy Nga và cháu họ bên chồng là Vũ Xuân Hòa cũng làm nhân viên tại phòng công chứng này.

Trong quá trình làm việc, Hồng đã tự ý ký giả mạo chữ ký của công chứng viên Bùi Xuân Lương trên các hợp đồng mua bán ô tô, mô tô, giấy ủy quyền và lời chứng, với sự giúp sức của Nga và Hòa nhằm hưởng lợi bất chính.

Cùng ngày, liên quan đến sai phạm tại Văn phòng công chứng Nguyễn Tiến Vinh, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đắc Hưng (SN 1996), nhân viên văn phòng này, về tội “Giả mạo trong công tác”.

Kết quả điều tra xác định, Hưng có hành vi giúp sức cho Nguyễn Tiến Vinh, Trưởng Văn phòng công chứng, thực hiện hành vi phạm tội. Hưng cũng bị bắt tạm giam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tags

làm giả tài liệu

Giả mạo trong công tác

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