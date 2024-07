Một phiên bản Honda SH đang giảm đậm 30 triệu đồng tại đại lý, xuống mức thấp hiếm có nhiều năm

Ảnh minh họa.

Bước sang tháng 7/2024, thị trường xe máy Việt Nam vẫn chưa bước qua khung cảnh ảm đạm. Thời điểm này, nhằm đẩy mạnh doanh số cũng như thu hút người mua một số đại lý đã tung ra ưu đãi sập sàn cho khách hàng mua Honda SH.

Cụ thể, Honda SH 350i đang được đại lý chào bán với mức giá chỉ từ 120 triệu đồng, giảm khoảng 30 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng (150,99 - 152,9 triệu đồng). Đáng chú ý, so với thời điểm cuối tháng 6/2024, giá bán của mẫu xe ga nhà Honda đã giảm thêm 5 triệu đồng.

Trong khi đó, giá bán thực tế của Honda SH 125i dao động trong khoảng 72 - 82,5 triệu đồng, tùy từng phiên bản (thấp hơn mức đề xuất từ 1 - 2 triệu đồng). Riêng Honda SH 160i ghi nhận giá bán từ 92 - 104 triệu đồng, tùy từng phiên bản, cao hơn mức đề xuất 490.000 - 2,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tùy từng đại lý mà khách hàng mua xe còn được tặng thêm hỗ trợ trả góp lãi suất thấp, hỗ trợ 2 triệu đồng thi bằng lái A2 và nhiều phần quà khác.

Theo các đại lý, lý do khiến "vua xe ga" của Honda rớt giá mạnh chủ yếu do sức mua yếu từ người tiêu dùng. Đồng thời, Honda SH 350i khá kén khách do giá đề xuất cao, cũng như người dùng phải có thêm bằng lái A2.

Ảnh minh họa.

Được biết, tại thị trường Việt Nam, Honda SH 125i, SH 160i 2023 đều có thiết kế tổng thể khá thanh thoát với cụm đèn xe ở phía trước trang bị full LED vừa bền vừa giúp nâng cấp tối ưu ánh sáng.

Dòng xe tay ga hạng sang này được trang bị nhiều tiện ích như cổng sạc USB được tích hợp bên trong hộc chứa đồ, nắp bình xăng bố trí ở phía trước giúp quá trình tiếp nhiên liệu thuận tiện hơn, hệ thống khóa thông minh Smartkey tích hợp loạt tính năng chống trộm, mở khóa từ xa và xác định vị trí xe...

Cung cấp sức mạnh cho Honda SH 125i và SH 160i là động cơ eSP+ 4 van vận hành mạnh mẽ vượt trội, tăng hiệu suất hoạt động.

Về phần Honda SH 350i xe sử dụng động cơ eSP+ với dung tích 329,6cc, SOHC xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử PGM-Fi. Động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 29,2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 31,8 Nm tại 5.250 vòng/phút.

Không chỉ có động cơ mạnh mẽ, Honda SH 350i còn sở hữu nhiều trang bị hiện đại như đèn cảnh báo tự động khi phanh gấp, hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key chống trộm, hệ thống kiểm soát lực kéo HTSC giúp giảm thiểu tình trạng trượt bán, hệ thống phanh đĩa cho cả 2 bánh trước và sau được tích hợp ABS 2 kênh…

Trước đó, kể từ khi mới được trình làng hồi tháng 8/2021, giá bán tại đại lý của SH 350i phiên bản lắp ráp trong nước thường xuyên chênh lệch hơn 10-20 triệu đồng. Cá biệt, từng có thời điểm mẫu xe tay ga này còn đội giá tới gần 200 triệu đồng.