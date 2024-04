Một phân khúc BĐS giá đang hời, có nơi giảm 50%, chỉ 2 tỷ có thể an cư lạc nghiệp

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, giá đất nền đã ngừng đà giảm sâu và có dấu hiệu tăng nhẹ ở một vài khu vực có diễn biến tích cực về hạ tầng.



Dù vậy đà tăng mang tính cục bộ, xét trên tổng thể, giá đất nền hiện tại vẫn thấp hơn khá nhiều, trung bình từ 30% so với đỉnh giá được thiết lập từ đầu năm 2022 và 15-20% nếu so với cùng kỳ 2023.

Một số khu vực thậm chí ghi nhận giá bán đất nền thấp hơn 40-50% so với cao điểm 2021-2022, nhất là ở sản phẩm đất rừng, đất nông nghiệp diện tích lớn.

Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2024 của Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) chỉ ra giá đất nền trong quý duy trì ổn định, không còn dấu hiệu giảm sâu so với quý 4/2023.

Một số thị trường phía Bắc, gần với khu công nghiệp ghi nhận mức tăng nhẹ. Tuy nhiên nếu so sánh với mức giá bán đầu năm 2022, mức giao dịch hiện tại vẫn thấp hơn trung bình 30%. Các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở, có giá bán từ 3-5 tỷ đồng tại thành phố và trên dưới 2 tỷ đồng tại các vùng ven bắt đầu có giao dịch trở lại.

Giá đất nền đang rất thấp so với khi đỉnh hồi 2021-2022. Ảnh minh hoạ.

Theo dữ liệu lịch sử giá của Batdongsan.com.vn, giá đất nền tại TP HCM và nhiều khu vực phía Nam vẫn còn khá mềm so với giai đoạn 2022-2023. Cụ thể, giá đất nền Thủ Đức trong quý 1/2024 vẫn thấp hơn 14,6%, quận 9 giảm 17,3% so với cùng kỳ 2023 và giảm đến 41,4% nếu so với cao điểm sốt đất quý 3/2021.

Tương tự, đất nền quận 7 hiện đang có mức giá bán thấp hơn đến 27,2%, quận 2 (cũ, hiện là một phần của TP Thủ Đức) thấp hơn 17,3%, quận 12 là 14,7%, Bình Tân là 13,4%, Gò Vấp giảm 16,3% và đất nền Nhà Bè cũng giảm 21,4% so với năm 2023 và gần 33% nếu so với cao điểm 2022.

Đà giảm có phần sâu hơn với loại hình đất nền dự án. Khu vực quận 2 có giá bán đất nền dự án giảm đến 25,6%, quận 9 giảm 21,2%, quận 7 giảm 26,7% nếu so với quý 1/2023.

Tuy nhiên, cũng theo dữ liệu thống kê của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm của người dùng tìm kiếm thông tin trên trang trong những tháng đầu năm 2024 về đất nền tăng nhẹ, lên mức 48% so với mức 44% của hai quý cuối năm 2023.

Cụ thể, tại Hà Nội, nhu cầu tìm kiếm mua đất nền ở khu vực Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 – 2 lần so với quý 1/2023.

Tại TP HCM, tìm kiếm đất nền tăng từ 13% - 25% so với cùng kỳ 2023 ở khu vực quận 12, TP Thủ Đức và huyện Hóc Môn.

Ông Đinh Minh Tuấn của Batdongsan.com.vn nhận định đất nền đã cho thấy sức hấp dẫn của "kênh đầu tư vua" quay trở lại và phân khúc đất nền dưới 2 tỷ đồng đang được quan tâm nhiều nhất.

Từ cuối năm 2023 cho đến đầu năm nay, thị trường xuất hiện nhiều nhóm đầu tư "cá mập" đi săn đất nền số lượng lớn. Khi nhu cầu tăng rõ ràng hơn thì giá sẽ tăng.