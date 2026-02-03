Một 'ông trùm' tiền số đối mặt nguy cơ phá sản, CEO bị quản thúc tại gia, loạt lãnh đạo dứt áo rời bỏ

BitRiver, công ty khai thác tiền số lớn nhất nước Nga, đang đối mặt với nguy cơ phá sản. Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành BitRiver, Igor Runets, được cho là đã bị quản thúc tại gia liên quan đến cáo buộc trốn thuế, sau khi một tòa án quận tại Moscow ra phán quyết vào tuần trước.

Thủ tục đánh giá tình trạng tài chính của BitRiver được toà án Sverdlovsk khởi xướng. Ngày 27/1, cơ quan này đã chính thức mở thủ tục giám sát phá sản đối với Group of Companies Fox-pháp nhân đang nắm giữ 98% vốn điều lệ của BitRiver.

Động thái trên xuất phát từ đơn kiện của Infrastructure of Siberia, một công ty con thuộc En+ Group, theo hồ sơ tòa án được báo Kommersant trích dẫn. Theo đó, công ty con này đã trả trước hơn 9,2 triệu USD (700 triệu ruble) cho BitRiver theo một hợp đồng cung cấp thiết bị, nhưng thiết bị không được giao, buộc hợp đồng bị hủy. Các thủ tục cưỡng chế sau đó không thể thu hồi được tài sản theo yêu cầu.

Tại thời điểm công bố, các tài liệu tòa án liên quan chưa được công khai. Decrypt cho biết đã liên hệ với BitRiver và các cơ quan chức năng Nga để xác minh và xin bình luận.

Trong khuôn khổ tranh chấp, các tài khoản liên quan đến các công ty thuộc BitRiver đã bị phong tỏa. Biện pháp này được cho là có thể làm tê liệt hoạt động của doanh nghiệp vốn đã suy yếu vì các lệnh trừng phạt.

Ở một vụ việc khác được Decrypt phát hiện thông qua mã đăng ký doanh nghiệp của BitRiver, Rosseti Siberia đang yêu cầu thu hồi khoảng 60.000 USD (5,4 triệu ruble) tiền chưa thanh toán từ Management Company BitRiver, theo hợp đồng dịch vụ ký tháng 6/2024.

Đến cuối năm 2025, tình trạng của nhiều pháp nhân liên quan đến BitRiver đã xuống cấp nghiêm trọng, đến mức không thể cung cấp đầy đủ hồ sơ cần thiết cho các vụ kiện.

Trục trặc diễn ra vào đúng thời điểm xuất hiện nhiều các báo cáo địa phương về làn sóng lãnh đạo cấp cao rời bỏ công ty và quyết định đóng cửa văn phòng. Các tài khoản mạng xã hội của BitRiver đã không còn hoạt động kể từ đầu năm 2022.

Theo Decrypt, BitRiver nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ năm 2022.

Mô hình kinh doanh của BitRiver dựa vào nguồn năng lượng giá rẻ và khí hậu lạnh của Nga, nhưng lại dễ tổn thương trước các lệnh trừng phạt do phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu và các kênh thanh toán bằng tiền pháp định.

Khó khăn của BitRiver diễn ra vào đúng thời điểm thị trường tiền số toàn cầu đang trải qua một đợt điều chỉnh mạnh, với đà giảm lan rộng trên hầu hết các đồng tiền chủ chốt và kéo theo mức thiệt hại lớn về vốn hóa.

Theo Reuters, làn sóng bán tháo đã bùng lên trong bối cảnh tâm lý “né rủi ro” quay trở lại trên thị trường tài chính toàn cầu, khi nhà đầu tư đồng loạt rút vốn khỏi các tài sản có độ biến động cao.

Bitcoin, đồng tiền số lớn nhất thế giới, đã có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng, mất hàng chục phần trăm giá trị so với đỉnh gần nhất. Ethereum, Solana và nhiều đồng tiền số khác cũng ghi nhận mức giảm hai chữ số trong thời gian ngắn, cho thấy áp lực bán không chỉ tập trung vào một vài tài sản riêng lẻ mà lan rộng trên toàn thị trường.

Hệ quả trực tiếp của đợt giảm giá này là vốn hóa thị trường tiền số “bốc hơi” với tốc độ rất nhanh. Theo Reuters, chỉ trong những phiên biến động mạnh, thị trường đã mất hàng trăm tỷ USD vốn hóa, thậm chí có thời điểm tổng giá trị toàn thị trường giảm hơn 100 tỷ USD chỉ trong vài giờ giao dịch.

Nếu tính trên khung thời gian dài hơn, nhiều báo cáo cho thấy quy mô thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ USD, tương đương hơn 20-30% tổng vốn hóa thị trường tiền số toàn cầu so với các mốc đỉnh gần đây.

Các chuyên gia cho rằng đợt lao dốc này không chỉ bắt nguồn từ yếu tố nội tại của thị trường tiền số, mà còn chịu tác động mạnh từ bối cảnh kinh tế vĩ mô. Reuters phân tích rằng lãi suất duy trì ở mức cao, đồng USD mạnh lên và diễn biến tiêu cực trên thị trường chứng khoán toàn cầu đã khiến nhà đầu tư thu hẹp khẩu vị rủi ro.

Theo: Decrept, Reuters