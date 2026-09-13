Một 'ông lớn' Hàn Quốc kiếm nghìn tỷ tại Việt Nam: Thành công đến mức mang đi làm mẫu cho Thái Lan, Indonesia

Sau nhiều năm Hàn Quốc giữ vị trí thị trường lớn nhất, bản đồ doanh thu của Lock&Lock đang đảo chiều. Nửa đầu năm 2026, Đông Nam Á lần đầu vượt cả Hàn Quốc và Trung Quốc. Đáng chú ý, Lock&Lock cho biết mô hình bán hàng đã thành công tại Việt Nam đang được mang sang Thái Lan và Indonesia.

Đông Nam Á lần đầu vượt quê nhà Hàn Quốc

Với nhiều người Việt, Lock&Lock vẫn thường được nhớ tới đầu tiên bởi những chiếc hộp đựng thực phẩm có nắp kín. Nhưng chính tại Việt Nam, thương hiệu Hàn Quốc này đang đi xa khỏi hình ảnh đó và góp phần làm thay đổi cả bản đồ kinh doanh toàn cầu của hãng.

Theo ChosunBiz, doanh thu của Lock&Lock tại Đông Nam Á trong nửa đầu năm 2026 tăng 51,2% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu toàn công ty chỉ tăng 10,7%. Khu vực này lập mức doanh thu nửa đầu năm cao nhất từ trước tới nay và lần đầu tiên vượt cả Hàn Quốc lẫn Trung Quốc để trở thành thị trường lớn nhất của Lock&Lock.

Tốc độ tăng trưởng cao nhất thuộc về Thái Lan với 79,5%. Việt Nam đứng tiếp theo với mức tăng 52,2%, còn Indonesia tăng 23,4%.

Sự đảo chiều diễn ra khá nhanh. Năm ngoái, Hàn Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của Lock&Lock. Riêng tại Việt Nam, doanh thu năm 2025 đạt khoảng 1.363 tỷ đồng, chiếm 15,5% doanh thu toàn công ty. Con số này chỉ đứng sau Hàn Quốc với khoảng 2.872 tỷ đồng và Trung Quốc với khoảng 2.176 tỷ đồng, đồng thời bỏ khá xa Thái Lan, Indonesia hay Mỹ.

Đến năm nay, giới đầu tư Hàn Quốc ước tính quy mô doanh thu thường niên của Lock&Lock tại Việt Nam đã tiến tới khoảng 1.547 tỷ đồng.

Nhưng điều đáng chú ý hơn tốc độ tăng trưởng của Việt Nam là vai trò mà thị trường này đang đảm nhận.

ChosunBiz cho biết hoạt động tại Đông Nam Á tăng trưởng với Việt Nam ở vị trí trung tâm. Lock&Lock không chỉ bán được nhiều hàng tại Việt Nam mà còn đang đem cách làm đã thử nghiệm thành công tại đây sang các thị trường khác trong khu vực.

Nói cách khác, Việt Nam đang từ một thị trường tiêu thụ lớn trở thành nơi Lock&Lock tìm ra “công thức” để mở rộng ở Đông Nam Á.

“Công thức Việt Nam” được mang sang Thái Lan, Indonesia

Cách Lock&Lock phát triển tại Việt Nam dựa trên hai đường bán hàng chạy song song.

Một bên là hệ thống cửa hàng, trung tâm thương mại và các nhà bán lẻ truyền thống. Một bên là thương mại điện tử.

Ngay trên website toàn cầu, Lock&Lock mô tả Việt Nam là thị trường nơi hãng từng mở các cửa hàng trực tiếp tại Parkson, Vincom và các trung tâm thương mại theo chiến lược định vị cao cấp, đồng thời tăng hiện diện trên những nền tảng thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada và Tiki.

Đến nay, mạng online đã trở thành một kênh bán hàng rất lớn.

Theo dữ liệu của Metric, tổng doanh số các sản phẩm mang thương hiệu Lock&Lock trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki trong năm 2025 đạt khoảng 763,8 tỷ đồng, với khoảng 3 triệu sản phẩm bán ra. Shopee chiếm 76,4% doanh số, TikTok Shop chiếm 17,8%. Như vậy, riêng hai nền tảng này chiếm hơn 94% doanh số Lock&Lock mà Metric theo dõi trên bốn sàn.

Con số này là doanh số hàng hóa mang thương hiệu Lock&Lock trên các sàn do Metric tổng hợp, không đồng nghĩa với doanh thu kế toán của Lock&Lock Việt Nam. Tuy nhiên, nó cho thấy quy mô đáng kể của kênh bán hàng trực tuyến mà thương hiệu đã xây dựng.

Điểm thứ hai còn quan trọng hơn là danh mục sản phẩm.

Lock&Lock tại Việt Nam không còn phụ thuộc vào hộp bảo quản thực phẩm. Danh mục đã mở rộng sang bình nước, bình giữ nhiệt, nồi chảo và các thiết bị gia dụng nhỏ. ChosunBiz xem việc mở rộng này là một phần của mô hình giúp Lock&Lock tăng trưởng tại Việt Nam.

Sau khi mô hình này chứng minh được hiệu quả, Lock&Lock đang mang nó sang Thái Lan và Indonesia.

Tại Thái Lan, doanh nghiệp mở rộng mạng phân phối qua các nhà bán lẻ lớn rồi từng bước tăng số nhóm sản phẩm. ChosunBiz cho biết cách tiếp cận mà Lock&Lock đang áp dụng tại Thái Lan và Indonesia về cơ bản dựa trên mô hình đã xây dựng ở Việt Nam, kết hợp thương mại điện tử với hệ thống bán lẻ truyền thống và mở rộng danh mục ngoài nhóm hộp bảo quản.

Kết quả bước đầu khá rõ. Doanh thu tại Thái Lan tăng gần 80% chỉ trong nửa đầu năm 2026, nhanh nhất trong ba thị trường Đông Nam Á lớn của Lock&Lock.

Từ nơi sản xuất đến trung tâm của thị trường tăng trưởng mới

Vai trò của Việt Nam đối với Lock&Lock còn khác Thái Lan hay Indonesia ở một điểm quan trọng.

Việt Nam vừa là thị trường tiêu thụ lớn, vừa là một mắt xích sản xuất của tập đoàn.

Lock&Lock gọi Việt Nam là “global production hub”, tức cứ điểm sản xuất toàn cầu. Công ty có pháp nhân bán hàng tại TP.HCM và Hà Nội, đồng thời vận hành cơ sở sản xuất tại khu vực Vũng Tàu. Nhà máy kính chịu nhiệt được hoàn thành năm 2011 và nhà máy đồ nấu bếp đi vào hoạt động từ năm 2012.

Trong khi đó, Lock&Lock đang thực hiện tái cấu trúc tại các thị trường cũ.

Sau khi thua lỗ năm 2023, công ty bán nhà máy Anseong vào năm 2024 và chuyển hoạt động sản xuất tại Hàn Quốc sang hình thức thuê ngoài. Lock&Lock cũng đóng hai pháp nhân bán hàng tại Thâm Quyến và Bắc Kinh, đồng thời lên kế hoạch thanh lý pháp nhân tại Ấn Độ.