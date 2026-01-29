Một ông lớn hạ tầng muốn làm dự án hơn 486.000 tỷ đồng để “giải cứu” kẹt xe tại cửa ngõ phía Đông thành phố đông dân nhất cả nước

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã: CII) vừa trình UBND TP.HCM đề xuất cho phép lập dự án hạ tầng kết hợp phát triển đô thị theo mô hình TOD tại khu vực ngã tư Hàng Xanh. Đây là điểm nút giao thông quan trọng, song thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc và ngập nước.

Theo đó, doanh nghiệp đề xuất thành phố cho phép lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), kết hợp tái thiết đô thị theo mô hình TOD tại ngã tư Hàng Xanh.

Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM vào tháng 12/2024, CII đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Arup Việt Nam nghiên cứu phương án thiết kế ý tưởng TOD cho khu vực này.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng hơn 486.600 tỷ đồng (tương đương hơn 18,5 tỷ USD). Trong đó, hạng mục đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đa tầng và ứng vốn giải phóng mặt bằng có mức đầu tư là gần 190.000 tỷ đồng.

Song song, dự án hướng tới tái thiết đô thị bền vững theo mô hình TOD, lấy giao thông công cộng khối lượng lớn làm trục phát triển, qua đó tối ưu hóa sử dụng đất và nâng cao hiệu quả khai thác không gian đô thị. Theo định hướng ban đầu, dự án có thể tạo ra khoảng 7,3 triệu m2 sàn xây dựng, gồm căn hộ và văn phòng, hình thành một khu đô thị tập trung gắn với mạng lưới giao thông công cộng.

Sau khi được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương, CII cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn và cơ quan liên quan để hoàn thiện nghiên cứu chuyên sâu theo đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, dự án TOD Hàng Xanh từng được CII giới thiệu đầu năm 2025 với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 216.000 tỷ đồng. Như vậy, quy mô vốn hiện nay đã tăng hơn 2,25 lần.

Thời điểm đó, lãnh đạo TP.HCM đề nghị CII chủ động sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng theo giá thị trường, hỗ trợ sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng và ưu tiên tái định cư tại chỗ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 4/2025, Tổng Giám đốc Lê Quốc Bình cho biết dự án dự kiến ảnh hưởng hơn 4.000 hộ dân. Ông khẳng định TOD Hàng Xanh hội tụ đủ điều kiện để trở thành một khu đô thị tập trung, tích hợp đầy đủ dịch vụ.

CII lựa chọn Arup làm tư vấn do đơn vị này từng triển khai các dự án TOD tại Quảng Châu, Thượng Hải, Hong Kong (Trung Quốc), đây là những đô thị có mật độ dân cư cao, hạ tầng nhiều điểm nghẽn nhưng đã được cải thiện rõ rệt sau khi áp dụng mô hình TOD.

Lãnh đạo CII cũng cam kết dự án sẽ nâng cao chất lượng sống của người dân. Về tái định cư, ông Bình cho biết sẽ thực hiện theo hướng “bố trí lại vị trí”, đồng thời đảm bảo cơ chế đền bù đủ hấp dẫn để người dân thấy rõ lợi ích.

Mới đây, CII đã thành lập một công ty con nhằm chuẩn bị năng lực tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm công ty tham dự thầu.

Doanh nghiệp mới này có tên Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP), ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường bộ; trụ sở chính đặt tại tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

CII PPP có vốn điều lệ ban đầu 500 triệu đồng, trong đó CII góp 495 triệu đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 99% vốn điều lệ; còn lại 5 triệu đồng do CII Invest góp vốn, tương đương tỷ lệ sở hữu 1%.

Trước đó trong năm 2025, CII và CII Service đã được lựa chọn là nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đây là dự án quy mô hơn 36.000 tỷ đồng vừa khởi công cuối năm 2025, trong đó nhóm CII tham gia 55% vốn. Để tập trung nguồn lực cho giai đoạn đầu triển khai, doanh nghiệp cũng đã thông báo tạm hoãn chi trả cổ tức bằng tiền trong các đợt đầu năm 2026.