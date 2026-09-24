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Một ‘ông lớn’ gà rán Hàn Quốc chính thức vào Việt Nam, tham vọng mở 120 cửa hàng

Hà Thu
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Thương hiệu dự kiến đầu tư phát triển ít nhất 50 cửa hàng tại các thành phố lớn của Việt Nam trong 10 năm tới, với tham vọng nâng quy mô lên tới 120 cửa hàng.

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Hao Open Foods đang mở rộng hoạt động sang Việt Nam sau khi giành quyền nhượng quyền thương hiệu chính của BHC Chicken – chuỗi gà rán nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Đây là bước tiến đầu tiên của doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng tại thị trường Việt Nam.

Theo thông cáo mới đây, công ty con của Hao Open Foods tại Việt Nam đã ký thỏa thuận nhượng quyền thương hiệu chính có thời hạn 10 năm với Dining Brands – chủ sở hữu BHC Chicken – để phát triển thương hiệu này tại Việt Nam.

Dining Brands, trước đây có tên BHC Inc, đặt trụ sở tại Lotte World Tower và là một trong những tập đoàn kinh doanh nhà hàng đa thương hiệu lớn tại Seoul, Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận, Hao Open Foods Việt Nam sẽ mở ít nhất 50 cửa hàng BHC Chicken trong vòng 10 năm tới tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Số lượng cửa hàng có thể được nâng lên 120 điểm nếu hoạt động mở rộng diễn ra thuận lợi.

Cửa hàng BHC Chicken đầu tiên tại Việt Nam đã khai trương tại Vincom Plaza, TP.HCM vào ngày 12/9. Doanh nghiệp dự kiến mở thêm 3 cửa hàng trước cuối năm 2026.

Chủ sở hữu kiêm giám đốc điều hành, ông Tan Kim Yong, đã đầu tư ban đầu 1 triệu USD vào công ty hồi tháng 4/2026 để hỗ trợ kế hoạch mở rộng. Ông dự kiến tiếp tục bổ sung vốn khi cần thiết.

Không dừng lại ở BHC Chicken, Dining Brands cũng đang nỗ lực trao cho Hao Open Foods quyền nhượng quyền thương hiệu chính của Changgo43 tại Việt Nam. Đây là thương hiệu nhà hàng nướng cao cấp có nguồn gốc từ Hàn Quốc.

Kế hoạch tiến vào Việt Nam được Hao Open Foods triển khai trong bối cảnh công ty đang theo đuổi một vụ kiện tại Tòa án Tối cao Singapore với nhà điều hành trung tâm thương mại OG liên quan đến việc chấm dứt sớm mô hình bán lẻ Taste Orchard. Theo các tài liệu tòa án được The Straits Times xem xét, Hao Open Foods cáo buộc mình bị buộc phải rời khỏi các gian hàng trước khi hợp đồng thuê hết hạn, sau khi OG cho rằng hoạt động cho thuê lại mặt bằng là trái phép.

Trước đó, vào tháng 11/2023, Hao Open Foods ký hai thỏa thuận thuê mặt bằng với Hao Mart để vận hành hai gian hàng tại Taste Orchard. Các cửa hàng này kinh doanh dưới thương hiệu kem Yole và thương hiệu thực phẩm chế biến sẵn Killiney, với thời hạn thuê đến tháng 11/2026.

Trong đơn kiện, Hao Open Foods cho rằng OG từng biết, chấp thuận và không phản đối việc cho thuê lại trước khi thay đổi quan điểm và yêu cầu Hao Mart đảm bảo toàn bộ người thuê lại phải rời khỏi mặt bằng. Công ty đang yêu cầu bồi thường với các cáo buộc liên quan đến xuyên tạc thông tin, sơ suất, can thiệp trái phép vào hoạt động kinh doanh và xúi giục vi phạm hợp đồng.

Vụ kiện được nộp hồi tháng 8 là một trong nhiều tranh chấp tại Tòa án Tối cao phát sinh sau khi Taste Orchard đóng cửa. Đây là nhà hàng do Hao Mart vận hành với tư cách bên thuê chính tại trung tâm thương mại OG Orchard Point trước đây.

Hao Mart cũng đang liên quan đến các vụ kiện riêng tại Tòa án Tối cao với OG, công ty bất động sản PropNex Realty và một trong những đại lý của doanh nghiệp này, cùng các công ty chăm sóc da Belovie và chăm sóc tóc, da đầu Bio Organicare Scalp.

Theo The Straits Times

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Brands

Hàn Quốc

nhượng quyền thương hiệu

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