Một ông lớn chi 200 tỷ cho phúc lợi, thưởng Tết nhân viên hơn trăm triệu đồng

Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành tiêu chí ngày càng quan trọng đối với doanh nghiệp, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu (thuộc FPT Retail) đang từng bước lồng ghép các yếu tố ESG vào hoạt động vận hành và chiến lược phát triển dài hạn.

Long Châu đang tập trung tối ưu chuỗi cung ứng dược phẩm nhằm giảm lãng phí và hạn chế tác động đến môi trường. Hệ thống kho và nhà thuốc được chuẩn hóa quy trình bảo quản, kiểm soát chặt chẽ hạn dùng, điều kiện nhiệt độ và độ ẩm để hạn chế việc hủy bỏ thuốc không cần thiết. Doanh nghiệp cũng rà soát việc sử dụng bao bì, vật tư và năng lượng tại hàng nghìn điểm bán, hướng tới mô hình vận hành tiết kiệm và bền vững hơn.

Trong năm qua chuỗi bán lẻ dược phẩm này đã ghi dấu ấn qua các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, với nhiều đợt tầm soát, tư vấn y tế miễn phí tại các địa phương, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Đội ngũ dược sĩ, nhân viên y tế tham gia hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hỗ trợ tiêm chủng và đồng hành cùng người dân trong dịch bệnh, thiên tai.

Long Châu có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đẩy mạnh minh bạch hóa thị trường dược, triển khai nền tảng tra cứu thông tin sản phẩm, phối hợp kiểm nghiệm chất lượng đầu vào và vận hành hệ thống theo tiêu chuẩn GPP. Đây được xem là nền tảng giúp Long Châu duy trì chất lượng dịch vụ và hướng tới phát triển bền vững.

Ngoài các hoạt động với cộng đồng, trong năm 2025, Long Châu cho biết đã chi hơn 200 tỷ đồng cho các chương trình phúc lợi, khen thưởng và hỗ trợ người lao động. Theo đại diện doanh nghiệp, chính sách đãi ngộ được xem là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, bởi chất lượng dịch vụ y tế phụ thuộc lớn vào sự ổn định, an tâm và trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự.

Mới đây, ngày 27/1/2026, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu công bố chính sách thưởng Tết dành cho đội ngũ chuyên viên y tế trên toàn quốc. Theo đó, mức thưởng Tết trung bình năm 2025 tăng 47% so với năm trước, với cá nhân có mức thưởng cao nhất lên tới 127 triệu đồng, được xem là một trong những mức đãi ngộ nổi bật trong lĩnh vực bán lẻ dược và dịch vụ y tế.

Đại diện Long Châu cho biết, khoảng 93% dược sĩ có mức thưởng tăng so với năm 2024, mức thưởng trung bình đạt khoảng 40 triệu đồng/người.