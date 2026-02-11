Một "ông lớn" BĐS bất ngờ tuyển dụng 15.000 nhân sự cho dự án "sống còn" 8 tỷ USD từng kiến nghị Thủ tướng giải cứu

Ngày 11/2, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland) cho biết, đơn vị vừa gửi văn bản đến UBND tỉnh và Sở Nội vụ đề xuất phối hợp tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm phục vụ các dự án tại Khu đô thị sinh thái Aqua City.

Theo Novaland, doanh nghiệp hiện đang triển khai Khu đô thị sinh thái Aqua City tại phường Long Hưng và phường Tam Phước. Trong giai đoạn thi công cao điểm và đưa các hạng mục vào vận hành, các dự án cần một lực lượng lao động rất lớn, đa dạng ngành nghề như: kỹ sư, giám sát, công nhân kỹ thuật xây dựng; nhân sự quản lý dự án; vận hành - bảo trì; dịch vụ - tiện ích đô thị; an ninh, cảnh quan, vệ sinh môi trường và nhiều vị trí hỗ trợ khác. Tổng nhu cầu tuyển dụng dự kiến khoảng 15.000 người.

Trên cơ sở đó, Novaland đề xuất phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm nhằm quảng bá các vị trí đang cần tuyển cho dự án Aqua City. Tập đoàn mong muốn ưu tiên sử dụng nguồn lao động tại chỗ, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm ổn định cho người dân địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực của tỉnh. Đây cũng là cam kết thể hiện trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển bền vững của tập đoàn.

Cũng theo tập đoàn, với quy mô lớn và tiến độ triển khai nhanh, việc chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực phù hợp là yếu tố then chốt để bảo đảm dự án được thi công đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư theo các cam kết với lãnh đạo tỉnh.

Dự án Aqua City có quy mô khoảng 1.000 ha do Novaland làm chủ đầu tư - đây được xem là dự án bất động sản lớn nhất thành phố Biên Hòa cũ và tỉnh Đồng Nai.

Dự kiến trong năm 2026, dự án sẽ hoàn thiện toàn bộ; giai đoạn 2026-2027 sẽ bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm cho khách hàng.

Dự án này từng được Chủ tịch Novaland - ông Bùi Thành Nhơn mong muốn Thủ tướng chỉ đạo chọn khu đô thị vệ tinh Aqua City tại tỉnh Đồng Nai làm dự án thí điểm để Tổ công tác của Thủ tướng cùng địa phương tháo gỡ khó khăn. Aqua City được xem là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD, có vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai, đối diện với Vinhomes Grand Park.



