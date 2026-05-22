Một nữ minh tinh hạng A lộ hợp đồng mang thai hộ, nguy cơ hầu tòa vì "quỵt" hàng trăm tỷ của bạn trai đại gia?

Từ tin đồn "mỹ nhân họ J" đến bản hợp đồng mang tên "Tian Jing" rò rỉ

Cách đây không lâu, giới giải trí Hoa ngữ từng xôn xao trước lời lấp lửng của một người trong cuộc về một scandal chấn động liên quan đến việc một nữ minh tinh họ J lấy lý do mang thai hộ để sinh con, từ đó "đòi" bạn trai đại gia số tiền lên đến hàng trăm triệu NDT. Thời điểm đó, danh tính của cô gái vẫn nằm trong vòng bí mật khiến cư dân mạng đoán già đoán non, đồng thời đổ dồn sự chú ý vào những cái tên đình đám.

Tuy nhiên, từ khóa liên quan đến Cảnh Điềm đã thẳng tiến lên vị trí số một trên bảng thịnh hành của mạng xã hội khi nguồn tin trên bất ngờ tung ra những bằng chứng được cho là xác thực. Đáng chú ý nhất là hình ảnh chụp lại một bản hợp đồng bằng tiếng Anh xuất phát từ một cơ sở mang thai hộ hợp pháp tại nước ngoài.

Ngay ở trang đầu tiên của văn bản, phần chữ ký của khách hàng ghi rõ tên "Tian Jing", trùng khớp với cách phiên âm tên của Cảnh Điềm. Khi tiến hành đối chiếu nét chữ ở trang cuối với chữ ký công khai từ trước đến nay của nữ diễn viên, cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng vì mức độ tương đồng đến kinh ngạc.

Theo thông tin ghi trên hợp đồng, ngay trong giai đoạn đầu tiên, phía khách hàng phải thanh toán khoản đặt cọc trị giá 100.000 USD và vị bạn trai đại gia của nữ diễn viên đã nhanh chóng giải ngân khoản tiền này không một chút do dự.

Không dừng lại ở việc chi trả chi phí cho trung tâm y tế, vị đại gia này được cho là đã chiều chuộng Cảnh Điềm hết mực để chuẩn bị cho quá trình lấy trứng và sinh con. Để tạo không gian riêng tư và biệt lập tuyệt đối cho bạn gái, người đàn ông này đã dùng máy bay riêng đưa nữ diễn viên cùng ê-kíp sang Mỹ, đồng thời bao trọn một tầng của khách sạn siêu cao cấp tại Los Angeles nhằm phục vụ riêng cho cô.

Bên cạnh đó, một khoản tiền mặt trị giá 30 triệu NDT cũng được chuyển thẳng vào tài khoản của Cảnh Điềm làm chi phí bồi bổ và sinh hoạt trước khi thực hiện thủ thuật.

Theo người này, bi kịch bắt đầu xảy ra vào đúng ngày hẹn lấy trứng theo lịch trình của bệnh viện khi Cảnh Điềm bất ngờ thay đổi thái độ. Cô thông báo mình đột ngột đến kỳ kinh nguyệt nên không thể tiến hành thủ thuật y khoa như dự kiến. Ngay sau đó, trong cuộc điện thoại với bạn trai, người đẹp được cho là đã đưa ra yêu sách gây sốc khi yêu cầu đối phương phải chuyển thêm 50 triệu USD nếu muốn cô tiếp tục ở lại Mỹ để chờ đến kỳ tiếp theo.

Trước yêu cầu có phần vòi vĩnh quá đà và vô lý này, vị đại gia đã thẳng thừng từ chối. Ngay sau khi nhận được cái lắc đầu của người tình, Cảnh Điềm liền tự ý rời khỏi khách sạn, bỏ vé máy bay riêng để đặt vé máy bay thương mại thông thường bay thẳng về nước. Ngay khi đặt chân xuống sân bay, cô cắt đứt mọi phương thức liên lạc và chặn hoàn toàn số điện thoại của bạn trai.

Điều đáng nói là trước khi xảy ra mâu thuẫn, theo người này tiết lộ Cảnh Điềm đã nhận tổng cộng khoảng 20 triệu NDT chi phí lặt vặt từ trước và 30 triệu NDT tiền chuẩn bị mang thai hộ mới đây. Sau khi về nước và cắt liên lạc, nữ diễn viên được cho là đã giữ trọn số tiền 50 triệu NDT này mà không hề có ý định hoàn trả cho khổ chủ. Hành động này đã chạm tự ái của vị đại gia, khiến người này quyết định không thỏa hiệp.

Nguồn tin thân cận khẳng định vị đại gia đã chính thức thuê một đội ngũ luật sư hàng đầu, tiến hành thu thập toàn bộ sao kê ngân hàng, tài liệu ký kết hợp đồng mang thai hộ và lịch trình bay để chuẩn bị hoàn tất thủ tục khởi kiện Cảnh Điềm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Phía Cảnh Điềm tung văn bản phủ nhận đanh thép

Giữa bão dư luận đang đẩy sự việc đi quá xa, Văn phòng làm việc (Studio) của Cảnh Điềm đã chính thức phá vỡ sự im lặng bằng việc đưa ra một văn bản tuyên bố nghiêm chính có đóng dấu đỏ pháp nhân. Trong văn bản này, phía nữ diễn viên khẳng định tất cả những thông tin, hình ảnh hợp đồng đang lan truyền trên mạng xã hội hoàn toàn là những lời đồn đoán sai sự thật và là hành vi cố ý bôi nhọ, hạ bệ danh dự cá nhân của cô một cách ác ý.

Studio của Cảnh Điềm đưa ra lời cảnh cáo đanh thép, yêu cầu các chủ tài khoản mạng xã hội đang lan truyền thông tin thất thiệt phải lập tức gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực.

Đồng thời, phía nữ minh tinh xác nhận đã ủy thác cho đội ngũ luật sư hoàn tất việc thu thập chứng cứ pháp lý ngay trong thời gian sớm nhất, quyết tâm theo đuổi vụ việc và dùng các biện pháp luật pháp để truy cứu trách nhiệm kẻ đứng sau đến cùng.

Đại diện của nữ diễn viên cũng nhấn mạnh môi trường mạng không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật, đồng thời kêu gọi công chúng tỉnh táo trước các chiêu trò bôi nhọ, cùng nhau xây dựng một không gian mạng lành mạnh.

Động thái cứng rắn từ phía Cảnh Điềm đã phần nào làm dịu bớt luồng dư luận quá khích, cho thấy sự việc hiện tại vẫn cần phải chờ đợi kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng thay vì vội vã tin vào những thông tin tố cáo một chiều trên mạng xã hội.