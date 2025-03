Một nữ diễn viên mất tích, gia đình cầu cứu

Ngày 28/2, Sohu đưa tin bạn trai và bạn thân của nữ diễn viên Long Lệ Sa đã lên tiếng cầu cứu các cơ quan chức năng tìm kiếm tung tích của cô. Họ đưa ra nhiều bằng chứng nghi ngờ Long Lệ Sa đã bị tổ chức lừa đảo bắt cóc.

Ngày 26/2, Long Lệ Sa đã nhận lời tham gia một dự án phim ngắn mang tên Tôi trở thành thủ lĩnh , có thời gian quay là 15 ngày, địa điểm tại thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc). Sau khi tới nơi, lúc đầu Long Lệ Sa vẫn duy trì liên lạc với gia đình, nhưng sau đó cô lại đột nhiên đổi địa điểm quay phim.

Long Lệ Sa đi đóng phim nhưng có nhiều dấu hiệu bất thường, gia đình lo sợ cô xảy ra việc không may.

Khi bạn gọi video cho Long Lệ Sa, cô không lộ mặt, cố ý quay đi chỗ khác. Khi bạn bè lo lắng về tình trạng của nữ diễn viên, Long Lệ Sa đăng một bức hình thông báo bình an, tuy nhiên địa điểm lại là ở An Khang (Thiểm Tây, Trung Quốc). Do đó, người nhà nghi ngờ nữ diễn viên bị bắt cóc và đã có người kiểm soát tài khoản mạng xã hội của Long Lệ Sa.



Mặt khác, khi hỏi đoàn phim Tôi trở thành thủ lĩnh, họ cho biết không nắm được thông tin của cô. Họ phủ nhận trách nhiệm về sự an toàn của nữ diễn viên trẻ.

Do đó, người thân đã phải báo với cảnh sát Bắc Kinh nhờ tìm kiếm tung tích nữ diễn viên. Bởi trước đó có nhiều nghệ sĩ như Vương Tinh , Dương Trạch Kỳ cũng vì nhận lời đóng phim mà bị bán sang biên giới Thái Lan - Myanmar trở thành nô lệ trong các trại tập trung, bị ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo viễn thông, bị tra tấn thể xác.

Câu trả lời của đoàn phim càng khiến gia đình nữ diễn viên lo lắng.

Long Lệ Sa năm nay 22 tuổi, là sinh viên ngành nhạc kịch tại Đại học Truyền thông Trung Quốc, từng biểu diễn ở Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Nữ diễn viên có ngoại hình xinh đẹp, tuổi đời còn trẻ nên khi cô tự mình tới nơi xa xôi đóng phim đã khiến gia đình lo lắng.

Trước đó, vụ nam diễn viên Vương Tinh bị lừa sang Thái Lan đóng phim, sau đó bị bán sang Myanmar đã gây chấn động MXH Trung Quốc. Nhờ sự nhanh trí của bạn gái, Vương Tinh mới được giải cứu thành công, nhưng chỉ trong khoảng 5 ngày, anh đã hốc hác trông thấy, bị cạo trọc đầu và bắt đầu bị huấn luyện lừa đảo. Những tội ác tại các trại tập trung nạn nhân buôn người, lừa đảo viễn thông được đưa tin nhiều lần và khiến dư luận khiếp sợ.