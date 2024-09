Một nữ ca sĩ U40 tiết lộ lý do chưa cưới chồng: "Cuộc sống của tôi không có gì thiếu thốn"

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ Tố My đã chia sẻ về quan điểm tình yêu của mình và lý do ở tuổi U40 vẫn chưa chồng.



Cô nói: "Xung quanh tôi nhiều người theo đuổi lắm nhưng tôi vẫn chưa chọn ai. Nếu tôi đến với người đàn ông nào thì đó phải là người trên cơ tôi, nói là tôi phải phục.

Tố My

Đầu óc tôi luôn phải vận động, suy nghĩ, đang ngồi đây thôi nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến ngày phát lương cho nhân viên.

Thực ra, tôi không phải người kén hay khó tính, xung quanh cũng nhiều người thương tôi nhưng chắc cái số tôi vẫn còn ế nên chưa có ai. Tôi không cần lấy đại gia hay người giàu có. Tôi vừa đi hát vừa làm kinh doanh nên cuộc sống của tôi không có gì thiếu thốn. Thậm chí, tôi còn muốn chia sẻ với gia đình, xã hội.

Vì vậy, trong tình yêu, tôi quan trọng người khiến con tim mình rung động, chứ không phải vấn đề tiền bạc, vật chất.

Trong tôi có nhiều cảm xúc muốn nói, không phải tôi chưa biết yêu nhưng ai cũng vậy, cái gì đến rồi một ngày cũng đi, đó là quy luật của vũ trụ. Tôi rất bằng lòng với hiện tại.

Đàn ông có bản lĩnh là phải vượt qua khó khăn cùng đối phương, ai lại lúc khó khăn bỏ rơi bạn gái của mình, như vậy là ích kỷ. Nếu đã thế thì ngay từ ban đầu đừng đưa cô gái ấy vào trong mối quan hệ, còn đã chấp nhận quen nhau thì phải biết đồng hành cùng nhau. Bỏ rơi nhau sẽ khiến người phụ nữ đau lòng nhất".

Tố My được biết đến là một ca sĩ Bolero nổi tiếng và xuất sắc ở thế hệ hiện tại, khá đắt show trong lẫn ngoài nước. Ngoài ca hát, nữ ca sĩ còn kinh doanh phát đạt nên kinh tế dư dả. Tuy vậy, Tố My hiện đã ở tuổi U40 nhưng vẫn lẻ bóng một mình. Cô dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc.

Tiếp đó, Tố My bày tỏ tình cảm với đàn chị Phi Nhung: "Từ nhỏ tôi đã nghe giọng hát chị Phi Nhung. Mỗi lần nghĩ đến chị trong lòng tôi đều chực trào xúc động. Khi tôi tham gia chương trình Solo cùng Bolero năm 2015, chị Phi Nhung là người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ cho tôi nhiều thứ. Tôi luôn biết ơn và tưởng nhớ tới chị. Chị Phi Nhung cũng là một thần tượng của tôi từ nhỏ".