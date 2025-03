Một nữ ca sĩ huyền thoại vừa đột ngột qua đời sau vụ lật xe kinh hoàng

Page Six đưa tin nữ ca sĩ Angie Stone đã qua đời vào ngày 1/3. Theo đó, Angie Stone kết thúc buổi diễn tại Alabama vào sáng sớm ngày 1/3 và lên xe trở về nhà tại Atlanta. Khoảng 4h25 sáng, xe của nữ ca sĩ bị lật và bị 1 chiếc xe tải lớn phía sau đâm phải.

Angie Stone tử nạn tại chỗ, bà hưởng thọ 63 tuổi. Tất cả những người khác trong xe đều được đưa đến bệnh viện và không gặp nguy hiểm tính mạng. Vị trí vụ tai nạn xảy ra cách ranh giới thành phố Montgomery khoảng 5 dặm về phía nam. Cảnh sát hiện đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Angie Stone sinh năm 1961, ra mắt năm 1979 trong ban nhạc The Sequence. Đến năm 1999, bà phát hành album solo đầu tiên. Cố ca sĩ theo đuổi dòng nhạc soul jazz, R&B, hip-hop và được coi là 1 trong những ca sĩ huyền thoại của dòng nhạc soul Mỹ. Angie Stone được người hâm mộ yêu mến bởi giọng hát độc đáo và phong cách biểu diễn cuốn hút.

Trong suốt sự nghiệp, cố ca sĩ đã nhận được 3 đề cử giải Grammy. Angie Stone sở hữu bản hit No More Rain (In This Cloud) đạt vị trí No.1 BXH Billboard R&B trong 10 tuần liền. Các hit khác như Baby, Wish I Didn't Miss You, Brotha... cũng đạt được thứ hạng rất cao. Angie Stone còn lấn sân sang diễn xuất, tham gia các phim Fearless, Scary Movies 5 và Original.

Nguồn: Page Six