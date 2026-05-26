Một nơi ở Việt Nam sản xuất 3.000 tấn “vàng trắng” mỗi năm sắp rót hơn 78.000 tỷ đồng xây sân bay, cáp treo, tàu điện

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Đáng chú ý, giai đoạn sau năm 2030, địa phương dự kiến triển khai xây dựng Cảng hàng không Lý Sơn đạt cấp 4C hoặc tương đương theo hướng lưỡng dụng; đồng thời hình thành cảng hành khách quốc tế ở phía Nam sân bay và mở mới các tuyến vận tải biển kết nối với Cù Lao Chàm, Dung Quất, Kỳ Hà.

Song song, hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch cao cấp cũng được quy hoạch, bao gồm tàu điện nội đảo, tuyến cáp treo nối đảo Lớn với đảo Bé và sân golf 18 hố tại khu vực chân núi Hòn Sỏi. Không gian phát triển được tổ chức thành 4 phân khu chính: khu dịch vụ phía Đông, khu du lịch trung tâm, khu dịch vụ phía Tây và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại đảo Bé.

Về mục tiêu, đến năm 2030, Lý Sơn phấn đấu trở thành Khu du lịch quốc gia, giữ vai trò trung tâm du lịch biển đảo của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Dự kiến, đặc khu sẽ đón khoảng 400.000 lượt khách, trong đó có 10.000 lượt khách quốc tế, đạt doanh thu 900 tỷ đồng và đóng góp khoảng 60% GRDP.

Tầm nhìn đến năm 2045, Lý Sơn hướng tới trở thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước, đồng thời là điểm dừng quan trọng trên các tuyến du lịch đường biển quốc tế. Khi đó, lượng khách dự kiến đạt 2,5 triệu lượt, tổng doanh thu khoảng 4.500 tỷ đồng; ngành du lịch – dịch vụ đóng góp tới 70% GRDP, với nhu cầu lưu trú khoảng 11.600 buồng và tạo việc làm cho khoảng 23.000 lao động.

Để hiện thực hóa mục tiêu, bên cạnh việc đầu tư quy mô lớn vào hệ thống hạ tầng giao thông chuyên dụng nói trên, Quảng Ngãi còn định hướng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, đồng thời phát triển đa dạng các dòng sản phẩm.

Trong đó, nhóm sản phẩm chủ đạo gồm du lịch biển đảo (tham quan, nghỉ dưỡng, thể thao biển), du lịch khám phá địa chất – núi lửa, khảo cổ và các trải nghiệm đặc trưng như văn hóa biển đảo, nông nghiệp tỏi, lễ hội truyền thống. Các sản phẩm bổ trợ bao gồm du lịch sinh thái gắn với Khu bảo tồn biển Lý Sơn, du lịch thể thao (marathon, bơi vượt biển, dù lượn, golf sau 2030), vui chơi giải trí ban đêm và du lịch MICE.

Về thị trường, đề án xác định tập trung vào khách nội địa từ các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các vùng kinh tế trọng điểm; đồng thời mở rộng thị trường quốc tế, hướng tới khách từ Nga, Mỹ, châu Âu, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và khu vực ASEAN. Công tác xúc tiến sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, quảng bá trên các nền tảng trực tuyến và tại các sự kiện trong và ngoài nước.

Thương hiệu du lịch Lý Sơn được định vị gắn với các giá trị đặc trưng như địa chất núi lửa, di sản văn hóa – lịch sử, lễ hội truyền thống và các trải nghiệm nông nghiệp đặc thù.

Theo đề án, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển du lịch Lý Sơn đến năm 2045 ước tính hơn 78.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước chỉ chiếm khoảng 2,46%, phần còn lại hơn 97% được huy động từ khu vực ngoài ngân sách, bao gồm doanh nghiệp và các nhà đầu tư chiến lược.

Riêng giai đoạn 2026 – 2030, tổng vốn dự kiến khoảng 19.857 tỷ đồng, trong đó vốn ngoài ngân sách chiếm tới 19.720 tỷ đồng, tập trung hoàn thiện các dự án hiện hữu và thu hút đầu tư vào các tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tiêu chuẩn 4 – 5 sao.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi cũng định hướng xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù về đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn và kiểm soát chặt chẽ sức chịu tải môi trường, nhằm đảm bảo phát triển bền vững cho đặc khu Lý Sơn trong dài hạn.