Một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Caribe, hướng tới Cuba

Hoàng Vân
|

Ngày 20/5, Avia-pro đưa tin, một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ do tàu USS Nimitz dẫn đầu đã tiến vào Biển Caribe và đang hướng tới Cuba.

Tàu sân bay USS Nimitz của Hải quân Mỹ.

Một nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ, bao gồm tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68), Không đoàn tàu sân bay 17 (CVW-17), tàu khu trục USS Gridley (DDG 101) và tàu hỗ trợ USNS Patuxent (T-AO 201), đã tiến vào Biển Caribe và hướng đến Cuba.

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) chính thức thông báo về sự xuất hiện của nhóm này trong khu vực vào ngày 19/5, với lời tuyên bố "Chào mừng đến với vùng biển Caribe, Nhóm tác chiến Nimitz".

Khi hạm đội Mỹ tiến đến gần, Tổng thống Cuba Miguel Diaz-Canel tuyên bố quyền tự vệ của Havana.

"Cuba có quyền tuyệt đối và chính đáng để tự vệ trước một cuộc tấn công, và một hoạt động quân sự như vậy sẽ dẫn đến một cuộc thảm sát với những hậu quả khó lường", nhà lãnh đạo Cuba cảnh báo.

Việc triển khai này của Mỹ, được lên kế hoạch trùng với Ngày Độc lập của Cuba (20/5), diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Cuba xấu đi nghiêm trọng.

Ngày 19/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố chỉ rõ Cuba là mục tiêu tiếp theo.

"Việc truy tố và lật đổ cựu Tổng thống Venezuela Maduro đã gửi một thông điệp rõ ràng tới Cuba: Đây là bán cầu của chúng ta. Bất kỳ ai gây bất ổn và đe dọa Mỹ sẽ phải gánh chịu hậu quả", ông Trump nói.

Mỹ đã liên tục gia tăng áp lực lên Cuba kể từ tháng 1/2026.

Trong thời gian này, hơn 240 lệnh trừng phạt đã được áp đặt lên hòn đảo, ít nhất 7 tàu chở dầu đã bị chặn bắt, một sắc lệnh hành pháp được ký ngày 1/5 đã mở rộng các hạn chế đối với lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, khai thác mỏ và dịch vụ tài chính.

Kết quả là nhập khẩu năng lượng của Cuba đã giảm 80-90%, dẫn đến tình trạng mất điện kéo dài tới 25 giờ mỗi ngày trên hơn 55% diện tích hòn đảo.

Theo Avia-pro
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

