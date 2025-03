Một nhóm ngành được báo cáo tăng 30% lương so với năm ngoái, có thể giúp giấc mơ mua nhà ở Hà Nội thành hiện thực

Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và xu hướng số hóa ngày càng gia tăng, ngành Công nghệ thông tin (CNTT) đang trở thành một lĩnh vực có tiềm năng vô cùng lớn. Mới đây, theo Người Lao Động , báo cáo thị trường tuyển dụng thường niên 2024-2025 của TopCV đã chỉ ra rằng CNTT vẫn giữ vững vị thế là ngành có thu nhập cao nhất trong các ngành nghề hiện nay. Không chỉ vậy, các công việc trong lĩnh vực này còn có thể thực hiện từ xa, mở ra cơ hội làm việc tại nhà với mức lương hấp dẫn.

Theo báo cáo, mức lương trung bình của chuyên viên CNTT đạt khoảng 24,5 triệu đồng/tháng, trưởng nhóm CNTT khoảng 35 triệu đồng/tháng và các vị trí quản lý, trưởng phòng có thể lên đến 52 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, mức lương của nhóm quản lý và trưởng phòng đã tăng gần 30% so với năm ngoái, điều này chứng tỏ sự tăng trưởng mạnh mẽ và tiềm năng thu nhập của ngành CNTT. Tuy nhiên, những người mới vào nghề hoặc có ít kinh nghiệm, như thực tập sinh CNTT, thường chỉ nhận mức lương khởi điểm khá khiêm tốn, chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Theo TopCV, ngành IT tăng 30% lương so với năm ngoái



Có thể thấy, khi lên vị trí trưởng phòng IT, bạn có thể đạt mức thu nhập tối thiểu để có thể mua nhà ở Hà Nội. Bởi theo dữ liệu nghiên cứu, trong bản tin thị trường tháng 2/2025, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng để có thể mua một căn hộ tại Hà Nội, người mua cần có mức thu nhập tối thiểu dao động từ 45 triệu đến 210 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào khu vực.

Những ai phù hợp để học ngành IT?

Dù là một trong những ngành nghề phát triển mạnh mẽ và có tiềm năng lớn, nhưng không phải ai cũng phù hợp với ngành IT. Vậy những ai là người "thuộc về" ngành này?

Trước hết, những người yêu thích công nghệ và sáng tạo là nhóm đối tượng đầu tiên phù hợp với ngành IT. Ngành này đòi hỏi sự am hiểu về các công nghệ mới, phần mềm, hệ thống và cách thức vận hành của máy tính. Nếu bạn có đam mê khám phá công nghệ, thích tìm tòi và sáng tạo trong việc phát triển các ứng dụng, phần mềm hoặc giải quyết các vấn đề kỹ thuật, ngành IT chắc chắn sẽ là một lựa chọn lý tưởng.

Ngoài ra, những người có khả năng tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề cũng sẽ phù hợp với ngành này. Trong quá trình học và làm việc, bạn sẽ thường xuyên phải đối mặt với các tình huống yêu cầu khả năng phân tích kỹ thuật và tìm ra giải pháp hiệu quả.

Bên cạnh đó, những người có sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và khả năng làm việc dưới áp lực cũng sẽ dễ dàng thành công trong ngành IT. Công việc trong lĩnh vực này đôi khi yêu cầu sự tập trung cao độ và việc giải quyết các vấn đề phức tạp có thể mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, nếu bạn là người có sự kiên nhẫn và sẵn sàng đối mặt với thử thách, bạn sẽ phát triển tốt trong ngành này.

Có rất nhiều yếu tố quyết định xem bạn có phù hợp với ngành IT không

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành IT, những người có khả năng học hỏi và cập nhật kiến thức mới thường xuyên sẽ dễ dàng thích nghi và thành công trong lĩnh vực này. Ngành công nghệ thông tin không ngừng thay đổi và phát triển, vì vậy nếu bạn là người có khả năng tự học, linh hoạt trong việc tiếp thu những kiến thức và công nghệ mới, bạn sẽ luôn giữ được vị trí vững vàng trong ngành.

Ngành IT cũng đòi hỏi khả năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt khi làm việc trong các dự án phát triển phần mềm hoặc các hệ thống lớn. Nếu bạn có khả năng làm việc nhóm hiệu quả, chia sẻ và trao đổi thông tin rõ ràng, bạn sẽ có cơ hội thành công lớn trong ngành này.

IT có bị đe dọa trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ?

Sự phát triển như vũ bão của công nghệ mang lại cả cơ hội lẫn thách thức cho ngành IT.

Trước tiên, sự tiến bộ của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (machine learning), blockchain, điện toán đám mây (cloud computing), và Internet vạn vật (IoT) tạo ra rất nhiều cơ hội cho ngành IT. Những công nghệ này không chỉ làm thay đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp mà còn thúc đẩy nhu cầu về các chuyên gia IT có kỹ năng cao để phát triển, triển khai và duy trì các hệ thống công nghệ mới. Điều này giúp các kỹ sư và chuyên gia IT không ngừng mở rộng phạm vi công việc và cơ hội nghề nghiệp.

Chẳng hạn, AI và tự động hóa đang trở thành một phần không thể thiếu trong các ngành công nghiệp, và IT đang đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và ứng dụng các giải pháp này. Điều này tạo ra nhu cầu lớn đối với các chuyên gia trong lĩnh vực AI, dữ liệu lớn (big data), và bảo mật mạng.

Mặc dù sự phát triển công nghệ mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng có một số thách thức đáng kể đối với ngành IT. Một trong những mối đe dọa lớn nhất là sự thay thế các công việc IT truyền thống bởi tự động hóa và AI. Các công việc như phát triển phần mềm, kiểm tra phần mềm, hay quản trị hệ thống có thể bị thay thế một phần bởi các công cụ và phần mềm tự động. Điều này đòi hỏi các chuyên gia IT cần phải liên tục học hỏi và nâng cao kỹ năng để không bị lạc hậu.

Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ cũng tạo ra một thách thức trong việc duy trì sự phù hợp với yêu cầu công việc. Các công nghệ mới liên tục ra đời, yêu cầu những người làm trong ngành IT phải học hỏi và thích ứng nhanh chóng. Nếu không kịp thời cập nhật kiến thức và kỹ năng, các chuyên gia IT có thể gặp khó khăn trong việc giữ vững vị trí của mình trong thị trường lao động.

Sự phát triển như vũ bão của công nghệ mang lại cả cơ hội lẫn thách thức cho ngành IT.

Cần làm gì để những người làm IT không bị thay thế?

1. Nâng cao kỹ năng chuyên môn: Đây là yếu tố cốt lõi giúp bạn tăng giá trị trong ngành IT. Bạn nên cập nhật và thành thạo các công nghệ mới, ngôn ngữ lập trình phổ biến như Python, Java, JavaScript, C++, hoặc các công nghệ mới như AI, Machine Learning, Blockchain, Cloud Computing… Việc sở hữu những kỹ năng chuyên sâu, đặc biệt là trong các lĩnh vực đang có nhu cầu cao, sẽ giúp bạn cạnh tranh tốt hơn và dễ dàng nhận được mức lương hấp dẫn.

2. Chứng chỉ và đào tạo chuyên sâu: Các chứng chỉ nghề nghiệp nổi bật như AWS, Microsoft Certified, Google Cloud Certification, Cisco, hoặc chứng chỉ bảo mật (CISSP, CEH) có thể giúp bạn nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng. Việc tham gia các khóa học và đạt chứng chỉ sẽ chứng minh năng lực và sự cam kết của bạn đối với nghề nghiệp, đồng thời giúp bạn có cơ hội thăng tiến và đạt mức lương cao hơn.

3. Kinh nghiệm làm việc thực tế: Mức lương trong ngành IT thường tỉ lệ thuận với kinh nghiệm làm việc. Các vị trí cấp cao như quản lý dự án IT, trưởng phòng IT hay kỹ sư phần mềm cấp cao yêu cầu ít nhất 5-10 năm kinh nghiệm thực tế. Việc tích lũy kinh nghiệm trong các dự án thực tế, đặc biệt là các dự án quy mô lớn, sẽ giúp bạn có được những kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp và nâng cao giá trị cá nhân.

4. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Nếu bạn muốn đạt mức lương cao hơn, việc phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý dự án là rất quan trọng. Các vị trí như trưởng phòng IT, giám đốc công nghệ (CTO) yêu cầu khả năng quản lý đội nhóm, điều phối công việc và xây dựng chiến lược công nghệ cho doanh nghiệp. Kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ và khả năng truyền cảm hứng cho đội ngũ sẽ giúp bạn thăng tiến nhanh chóng và đạt mức lương cao.

5. Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm: Trong ngành IT, không chỉ kỹ năng chuyên môn mà kỹ năng giao tiếp cũng rất quan trọng. Bạn cần phải có khả năng làm việc nhóm hiệu quả, trao đổi rõ ràng với các thành viên trong dự án, và đặc biệt là với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu và đưa ra giải pháp phù hợp. Kỹ năng giao tiếp tốt sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ với các đối tác, đồng nghiệp, và khách hàng, đồng thời tạo ra cơ hội thăng tiến.

6. Tính sáng tạo và giải quyết vấn đề: Các công ty luôn tìm kiếm những nhân viên có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp và sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ. Nếu bạn có khả năng tìm ra những giải pháp đột phá, sáng tạo và tối ưu hóa các quy trình, bạn sẽ được đánh giá cao và có cơ hội nhận mức lương cao.

7. Xây dựng mạng lưới quan hệ: Quan hệ nghề nghiệp trong ngành IT có thể giúp bạn tiếp cận với những cơ hội việc làm hấp dẫn và mức lương cao. Tham gia các sự kiện, hội thảo, và cộng đồng IT sẽ giúp bạn kết nối với các chuyên gia, nhà tuyển dụng và đối tác, từ đó mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Tổng hợp