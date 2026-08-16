Quân đội Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo sau khi một nhóm binh sĩ Triều Tiên vượt qua biên giới đất liền giữa hai nước, một nguồn tin cho biết ngày 16/8.

Một nhóm binh sĩ Triều Tiên ở biên giới. (Ảnh: Korea Times)

Theo Yonhap, vụ việc xảy ra tuần trước, khi một số binh sĩ Triều Tiên đang tuần tra thì bất ngờ vượt qua Đường Ranh giới Quân sự (MDL) tại khu vực phía Đông, buộc quân đội Hàn Quốc phải nổ súng cảnh cáo theo quy trình tác chiến.

Đây là lần đầu tiên trong năm nay quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo để đáp trả việc binh sĩ Triều Tiên vượt qua đường ranh giới.

Binh sĩ Triều Tiên đã quay trở lại phía bên kia biên giới sau khi loạt đạn cảnh cáo vang lên, và không có thêm hoạt động bất thường nào khác được ghi nhận.

Theo quy tắc tác chiến, quân đội Hàn Quốc sẽ phát loa cảnh báo nếu binh sĩ Triều Tiên tiến lại gần MDL, và tiếp đó sẽ nổ súng cảnh cáo nếu họ vượt qua đường ranh giới này.

Những vụ việc binh sĩ Triều Tiên vượt qua MDL trong thời gian ngắn thường xuyên được ghi nhận những năm gần đây, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tăng cường củng cố khu vực biên giới kể từ khi Chủ tịch Kim Jong Un tuyên bố quan hệ liên Triều là mối quan hệ giữa "hai quốc gia thù địch" vào cuối năm 2023.

Trong năm ngoái, quân đội Triều Tiên đã vi phạm MDL tổng cộng 17 lần.

Ngày 15/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung kêu gọi tiến hành đàm phán với Triều Tiên nhằm hướng tới tương lai chung sống hòa bình. Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng ở Seoul, ông Lee nhấn mạnh hai miền bán đảo Triều Tiên cần có các cơ chế bảo đảm để ngăn ngừa xung đột và nên nỗ lực thay thế hiệp định đình chiến hiện tại bằng một "cơ chế hòa bình".

Ông Lee bày tỏ mong muốn thúc đẩy đối thoại để chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên - cuộc chiến kết thúc bằng lệnh ngừng bắn tạm thời chứ không phải hiệp ước hòa bình, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán này có thể giúp tìm kiếm giải pháp kiềm chế chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, tính đến sáng 16/8, các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên như Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) và tờ Rodong Sinmun vẫn im lặng về lời đề nghị của ông Lee.