Một nhân vật quyền lực vắng mặt trong các buổi hòa đàm Ukraine - Nga, cấp dưới "chiếm" tâm điểm

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - "Người đi vắng"

Một nhân vật quan trọng vắng mặt trong nhóm các quan chức an ninh quốc gia Mỹ hàng đầu đang đi khắp thế giới để thúc đẩy thỏa thuận hòa bình cho Ukraine: Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Trong diễn biến các cuộc đàm phán hòa bình nhằm kết thúc cuộc chiến ở Ukraine đến thời điểm hiện tại, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp tục giữ im lặng.

Trong khi cấp dưới là Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll, người gần đây bất ngờ trở thành tâm điểm khi dẫn đầu các cuộc đàm phán với Tổng thống Ukraine Zelensky ở Kiev và các cố vấn Nga tại Abu Dhabi.

Ông Driscoll đã gặp Zelensky và sau đó, theo Politico, được tiếp đón tại một buổi tiệc chiêu đãi tại dinh thự của Đại sứ Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: EPA

Trong những ngày tiếp theo, Driscoll đã tham gia nhiều cuộc thảo luận hơn với các quan chức Ukraine tại Geneva cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio, Witkoff và con rể của Trump, Jared Kushner và đã giúp xây dựng một "khuôn khổ hòa bình được cập nhật và hoàn thiện".

Hình ảnh sức mạnh

Nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc - một cựu người dẫn chương trình Fox News, người dường như tham gia nhiều vào các tranh cãi, như với các nghị sĩ đảng Dân chủ, hơn là cuộc tham vấn ngoại giao - đã tạo ra một vị thế chính trị bất thường, giúp ông tránh được nhiều chỉ trích trong nội bộ chính quyền, ít nhất là cho tới lúc này.

"Mọi thứ đều nhằm tạo dựng hình ảnh sức mạnh," một cựu quan chức Lầu Năm Góc giấu tên nói.

"Chính sách cải cách mua sắm mới là một việc lớn và quan trọng mà ông ấy đang làm," người này nói, đề cập đến sáng kiến mới nhằm cải tổ hoạt động bán vũ khí của Mỹ.

Và dường như điều này lại phù hợp với một chính quyền đề cao sự tự tin, quyền lực và lòng trung thành. Một quan chức cao cấp Nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Trump rất hài lòng về công việc của Bộ trưởng Quốc phòng.

Lầu Năm Góc không phản hồi đề nghị bình luận. Nhà Trắng khẳng định Hegseth có tham gia vào các cuộc thảo luận rộng hơn về tương lai Ukraine.

"Bộ trưởng Hegseth tham gia sâu vào mọi vấn đề an ninh quốc gia, bao gồm chiến tranh Nga-Ukraine, và bất kỳ ý kiến nào nói khác đi đều sai sự thật", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.

"Ngoài việc điều hành Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Hegseth còn quản lý quy trình bán vũ khí cho NATO, cung cấp các cập nhật chiến trường quan trọng cho Tổng thống, tham gia các buổi báo cáo tình báo cho Tổng thống và ông cũng tham gia sâu vào các cuộc thảo luận liên quan đến Venezuela, Trung Quốc và các thách thức khác trên toàn cầu", Thư ký báo chí Nhà Trắng nói thêm.

Vai trò linh hoạt

Tuần này, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Driscoll tiếp tục trở thành tâm điểm, thúc ép Ukraine và các đồng minh châu Âu chấp nhận đề xuất hòa bình của Tổng thống Trump và gặp gỡ một phái đoàn Nga với tư cách là nhà đàm phán chính của Mỹ. Ông Trump hôm thứ Ba cho biết đặc phái viên Steve Witkoff sẽ đến Moscow trong khi Driscoll gặp phía Ukraine.

Nhà Trắng giao cho Driscoll — người vốn đã lên kế hoạch thăm Ukraine để trao đổi về máy bay không người lái — nhiệm vụ "đến đó và mở cánh cửa hòa bình," một quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Driscoll tham gia nhiều hơn vào các cuộc thảo luận với phía Ukraine. Ảnh: FT

Cách tiếp cận linh hoạt "thay đổi vai trò theo tình huống" này có thể đã hình thành từ sớm trong chính quyền.

"Họ rất linh hoạt và thay đổi vai trò tùy theo điều phù hợp nhất tại từng thời điểm," Alex Gray, Chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia trong nhiệm kỳ Trump đầu tiên, nhận xét. "Một số việc mà [Hegseth] đứng mũi chịu sào là những việc đòi hỏi khả năng truyền đạt khéo léo nhất và năng lực thông điệp tốt nhất."

Các đồng minh Nhà Trắng cho rằng Hegseth cũng có vai trò quan trọng trong việc sắp xếp lại đội ngũ tướng lĩnh thời Trump và vai trò ngày càng lớn của Lầu Năm Góc trong an ninh biên giới và triển khai quân đội trong nước.

"Khối lượng công việc dọn dẹp nội bộ cần làm là cực kỳ lớn", Gray nói thêm. "[Hegseth] phải tập trung rất nhiều vào cách truyền thông và truyền đạt chương trình cải tổ của Tổng thống đối với bộ".