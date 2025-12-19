Một nhà đầu tư chi hơn 206 tỷ đồng mua trọn lô 20% cổ phần Colusa - Miliket từ Vinataba

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về kết quả bán đấu giá cổ phiếu của CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (MCK: CMN, sàn UPCoM) do Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV (Vinataba) sở hữu.

Cụ thể, tổng số lượng cổ phiếu đấu giá là 960.000 đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 20% vốn điều lệ của Colusa - Miliket, giá khởi điểm 114,72 tỷ đồng/lô cổ phần.

Đã có 4 nhà đầu tư cá nhân tham gia đấu giá với số lượng đặt mua hợp lệ là 3,84 triệu cổ phiếu. Trong đó, giá đặt mua cao nhất lên tới hơn 206,1 tỷ đồng/lô cổ phần, giá đặt mua thấp nhất 114,72 tỷ đồng/lô cổ phần

Kết thúc phiên đấu giá ngày 18/12/2025, đã có 1 nhà đầu tư trúng đấu giá lô cổ phiếu nêu trên. Tổng giá trị cổ phần bán được là hơn 206,1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 18/12/2025 đến ngày 24/12/2025. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc từ 19/12/2025 đến 24/12/2025.

Về CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket, tiền thân là Xí nghiệp Lương Thực Thực Phẩm Colusa và Xí Nghiệp Lương Thực Thực Phẩm Miliket được Tổng Công Ty lương thực Miền Nam quyết định hợp nhất năm 2004 và được Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn quyết định cổ phần hóa năm 2006.

Tính đến ngày 31/12/2024, vốn điều lệ của Colusa - Miliket ở mức 48 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam- CTCP hơn 14,7 tỷ đồng (tỷ lệ 30,72%); Vinataba góp 9,6 tỷ đồng (tỷ lệ 20%); Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa góp hơn 9,6 tỷ đồng (tỷ lệ 20,08%); Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải góp gần 2,7 tỷ đồng (tỷ lệ 5,53%); ông Trịnh Việt Dũng góp gần 4,7 tỷ đồng (tỷ lệ 9,71%); còn lại hơn 6,7 tỷ đồng là vốn góp của các cổ đông khác (tỷ lệ 13,96%).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024, Colusa - Miliket ghi nhận doanh thu thuần hơn 739,7 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2023; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 23,1 tỷ đồng, tăng 10,5%.

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của Colusa - Miliket tăng 3,1% so với đầu năm, lên mức hơn 300,3 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gần 179,2 tỷ đồng, chiếm 59,7% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 140 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 51,1 tỷ đồng, chiếm 36,5% tổng nợ; phải trả người lao động hơn 43,7 tỷ đồng, chiếm 31,2% tổng nợ.