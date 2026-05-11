Một nguyên liệu thiết yếu cho ngành ô tô bất ngờ tăng giá mạnh nhất 8 năm: Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về sản lượng nhưng chưa phải quốc gia hưởng lợi nhất

Giá cao su tự nhiên trên thị trường thế giới đang ghi nhận những biến động mạnh mẽ với mức tăng trưởng vượt bậc trong thời gian ngắn.

Theo dữ liệu từ QUICK-FactSet, giá hợp đồng tương lai của cao su kỹ thuật TSR20 đã đạt mức 2,22 USD cho mỗi kg trên Sàn giao dịch Singapore vào ngày 7/5. Đây là mức giá cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 2/2017. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, mức giá này đã tăng trưởng hơn 20%.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng giá đột biến này xuất phát từ những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông giữa Mỹ và Iran. Căng thẳng này gây ra những lo ngại về sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Veerasith Sinchareonkul là Giám đốc điều hành của Tập đoàn Nông nghiệp Sri Trang cho biết, các nhà sản xuất lốp xe đang chủ động tăng cường lượng hàng dự trữ để quản trị rủi ro. Các bên mua hàng hiện nay nâng mức dự trữ lên đến ba tháng thay vì duy trì mức một đến hai tháng như thông thường.

Giá cao su tự nhiên tăng mạnh theo từng năm.

Sự gia tăng của giá dầu thô do chiến tranh tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất cao su tổng hợp. Các doanh nghiệp có xu hướng chuyển sang sử dụng cao su tự nhiên để thay thế một phần nguyên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ.

Sự dịch chuyển này tạo ra áp lực cầu lớn lên thị trường cao su tự nhiên và đẩy mức giá niêm yết lên cao. Cao su tự nhiên là vật liệu thiết yếu cho sản xuất lốp xe ô tô và găng tay nhờ độ bền và tính đàn hồi cao.

Thái Lan giữ vững vị thế là nhà sản xuất cao su tự nhiên lớn nhất thế giới hiện nay. Indonesia đứng ở vị trí thứ hai và Việt Nam đứng thứ 3 (theo số liệu năm 2025).



Riêng với Việt Nam, theo B-Company Japan, nước ta đang sở hữu 910.000 – 930.000 ha diện tích trồng, tập trung tại Đông Nam Bộ (60%), Tây Nguyên (26%) và một phần Bắc Trung Bộ. Sản lượng mủ cao su bình quân đạt khoảng 1,3 triệu tấn/năm. ﻿

Trước đó giá cao su từng giảm mạnh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế quan diện rộng. Sự kiện này làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm doanh số bán ô tô toàn cầu. Các nhà đầu tư và quỹ đầu cơ trên thế giới khi đó đã bán tháo cao su tự nhiên để thu về tiền mặt.

Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế quốc gia tiêu thụ cao su tự nhiên lớn nhất thế giới trong nhiều năm qua. Quốc gia này chiếm khoảng 45% tổng nhu cầu toàn cầu vào năm 2024. Con số này phản ánh quy mô của ngành sản xuất lốp xe tại Trung Quốc.

Các tập đoàn quốc tế như Michelin và Bridgestone đều đã thiết lập cơ sở sản xuất tại địa phương. Các đối thủ Trung Quốc như ZC Rubber và Linglong Tire cũng đang mở rộng quy mô sản xuất nhanh chóng. Nhu cầu tiêu thụ cao su từ Trung Quốc vẫn ổn định bất chấp nền kinh tế có dấu hiệu chậm lại.

Sự bùng nổ của thị trường xe điện là yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu về cao su tự nhiên chất lượng cao. Các chuyên gia phân tích ngành cao su cho rằng lốp xe điện đòi hỏi cấu trúc chắc chắn hơn do trọng lượng pin lớn. Cao su tự nhiên cao cấp là thành phần thiết yếu giúp lốp xe chịu được mô-men xoắn lớn và chống mài mòn. Xu hướng này đánh dấu sự chuyển đổi từ tăng trưởng dựa trên khối lượng sang tập trung vào chất lượng ổn định.

Giá nguyên liệu đầu vào tăng cao mang lại những thách thức về giá thành cho người tiêu dùng. Một giám đốc điều hành từ nhà sản xuất lốp xe Nhật Bản cho biết doanh nghiệp đang theo dõi sát sao biến động giá.

Chi phí vận chuyển tăng cao do khủng hoảng Trung Đông buộc các hãng sản xuất phải cân nhắc việc chuyển chi phí sang người tiêu dùng. Giá bán lẻ lốp xe có thể sẽ tăng lên trong thời gian tới theo đà tăng của nguyên liệu.

Đối với đơn vị sản xuất như Sri Trang, mức giá trên 2 USD mỗi kg là tín hiệu tích cực cho hiệu quả tài chính. Công ty kỳ vọng sẽ đạt được lợi nhuận cao và phục hồi sau khoản lỗ ròng 1,26 tỷ baht (38.83 triệu USD) năm 2025.

Doanh nghiệp dự kiến tăng sản lượng bán hàng lên 1,6 triệu tấn trong năm nay. Ông Veerasith khẳng định lợi nhuận của tập đoàn sẽ phục hồi nếu mức giá hiện tại được duy trì ổn định.