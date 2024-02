Một người tử vong khi đi vớt cá giống ở Phú Yên

Sáng nay (11/2), lãnh đạo huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên tổ chức thăm, chia buồn, động viên gia đình có người thân bị tử vong tại khu vực đập Tam Giang, xã An Thạch, huyện Tuy An.

Chính quyền huyện Tuy An động viên gia định nạn nhân.

Trước đó, khoảng 20h ngày 10/2, ông Lê Hồng M., (48 tuổi), trú thôn Hội Tín, xã An Thạch, huyện Tuy An cùng vợ đi vớt cá chình giống tại khu vực đập Tam Giang.

Khi đang trên đường đi về nhà, ông M. không may bị trượt chân rơi xuống sông mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn huyện Tuy An đã huy động lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện và Đồn Biên phòng An Hải cùng người dân tìm kiếm nạn nhân xuyên suốt đêm.

Mặc dù mực nước sông Tam Giang đang xuống thấp, nhưng do gặp mưa và thời tiết quá lạnh, nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đến khoảng 5h30 ngày 11/2, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy cách vị trí trợt chân khoảng 15m về phía đông và được đưa về nhà để mai táng theo phong tục địa phương.

Khu vực phát hiện thi thể ông M.

Theo người nhà nạn nhân, ông M. có tiền sử bệnh tim và trong người đang được đặt máy trợ tim. Có khả năng nạn nhân tử vong là do bệnh lý tim mạch nhiều hơn nguyên nhân bị trượt chân té xuống sông.

Tại gia đình nạn nhân, lãnh đạo huyện Tuy An đã chia sẻ, động viên và mong rằng gia đình nạn nhân sớm vượt qua những mất mát, đau thương để sớm ổn định cuộc sống; mong muốn chính quyền địa phương, bà con hàng xóm tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân sớm vượt qua những khó khăn, mất mát.