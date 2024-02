Một người tự thiêu trước Đại sứ quán Israel tại Mỹ

Cảnh sát khu vực và Sở Mật vụ đang điều tra vụ việc.

Đại sứ quán Israel là mục tiêu của nhiều cuộc biểu tình và tuần hành vì xung đột ở Dải Gaza , hoặc để ủng hộ Palestine hoặc ủng hộ Israel.

Chiến dịch tấn công đáp trả của Israel vào Dải Gaza kể từ ngày 7/10/2023 đến nay đã khiến gần 30.000 người thiệt mạng và biến vùng đất ven biển thành nơi hoang tàn.

Trong diễn biến mới nhất, quân đội Israel và các tay súng Palestine giao tranh trên khắp Dải Gaza cuối tuần qua, trong khi các bên trung gian đang đẩy nhanh tốc độ đàm phán về khả năng ngừng bắn, nhằm giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ và mang đến một thời gian tạm nghỉ trong tháng Ramadan cho vùng đất bị tàn phá.

Tuy nhiên, triển vọng đạt được bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào có vẻ không chắc chắn khi Israel đang lên kế hoạch mở rộng phạm vi tấn công để tiêu diệt Hamas, còn phe Hồi giáo vẫn kiên quyết yêu cầu chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến kéo dài gần 5 tháng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa triệu tập nội các chiến tranh để tổ chức họp với các giám đốc tình báo trở về sau cuộc họp với các nhà hòa giải Qatar, Ai Cập và Mỹ ở Paris về khả năng ngừng bắn lần thứ hai ở Dải Gaza.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói trong chương trình "State of the Union" của CNN rằng các nhà đàm phán của Mỹ, Ai Cập, Qatar và Israel "đã đạt được sự hiểu biết" về nội dung cơ bản của một thỏa thuận con tin trong các cuộc đàm phán ở Paris.

Ông Sullivan cho biết thỏa thuận này vẫn đang trong quá trình đàm phán và cho biết thêm sẽ phải có các cuộc thảo luận gián tiếp giữa Qatar và Ai Cập với Hamas.

Ông Netanyahu nói với chương trình “Face the Nation” của CBS rằng vẫn chưa rõ liệu một thỏa thuận về con tin có thành hiện thực sau các cuộc đàm phán hay không. Ông từ chối nói cụ thể, chỉ nhấn mạnh rằng Hamas cần đưa ra những yêu cầu hợp lý hơn.

"Họ đang ở một hành tinh khác. Nhưng nếu họ gặp phải một tình huống hợp lý thì đúng vậy, chúng ta sẽ có một thỏa thuận về con tin. Tôi hy vọng như vậy", ông nói.

Ông Sami Abu Zuhri, một quan chức cấp cao của Hamas, nói rằng phát biểu của ông Netanyahu gây hoài nghi về sự sẵn lòng của Israel nhằm tiến tới thoả thuận.

Theo Reuters