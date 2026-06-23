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Một người tên Phạm Nhật Vượng sở hữu trên 1% vốn điều lệ LPBank

Yên Chi
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Ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,894% vốn điều lệ. Theo công bố của LPBank, người liên quan đến ông Vượng không sở hữu cổ phần LPB.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - mã chứng khoán LPB) vừa công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Theo danh sách cập nhật đến ngày 23/6/2026, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) hiện là cổ đông lớn nhất tại LPBank với gần 195,3 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 6,537% vốn điều lệ. Ngoài lượng cổ phần trực tiếp nắm giữ, người có liên quan của cổ đông này sở hữu thêm 100.544 cổ phiếu, tương đương 0,0034% vốn điều lệ ngân hàng.

Đứng thứ hai trong danh sách là ông Phạm Nhật Vượng với 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,894% vốn điều lệ. Theo công bố của LPBank, người liên quan đến ông Vượng không sở hữu cổ phần LPB.

Việc công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên là yêu cầu mới theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024 nhằm tăng cường tính minh bạch trong cơ cấu sở hữu của các ngân hàng. Trước đây, các tổ chức tín dụng chủ yếu công bố thông tin đối với cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên.

Động thái này giúp thị trường có cái nhìn rõ hơn về cơ cấu cổ đông tại các ngân hàng, đồng thời tăng cường giám sát các mối quan hệ sở hữu và người có liên quan trong hệ thống tín dụng. Với danh sách vừa công bố, VNPost và ông Phạm Nhật Vượng hiện là hai cổ đông được LPBank ghi nhận đang sở hữu trên 1% vốn điều lệ ngân hàng.

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