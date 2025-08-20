HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một người tắm biển ban đêm tử vong ở Nha Trang

K. Nam |

Một người đàn ông tử vong khi tắm biển vào ban đêm tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, tối qua (19-8) người dân khu vực biển Hòn Chồng, đối diện đường Đặng Tất, báo lên cơ quan chức năng một người đàn ông tử vong. Người đàn ông trước khi tử vong có đi tắm biển. 

Sau đó, người nhà đã có mặt để nhận diện nạn nhân.

Theo lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang, vụ việc được Công an phường phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đang làm rõ.

Một người tắm biển ban đêm tử vong ở Nha Trang- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa liên tiếp tiếp nhận 4 du khách tử vong khi tắm biển. 

Nguyên nhân không phải do ngạt nước mà do đột quỵ, nhồi máu cơ tim cấp lúc đang tắm rồi dẫn đến đuối nước.

Đáng nói, các trường hợp trên đều được phát hiện có nồng độ cồn trong máu sau khi xét nghiệm. 

Cận cảnh quả đồi sạt lở, chờ chực đổ ập xuống khu dân cư ở Lâm Đồng
Tags

cảnh sát hình sự

UBND phường Bắc Nha Trang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại