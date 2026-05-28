Một người phụ nữ ở TP.HCM trúng 2 tỷ, lập tức lấy tiền mặt mang về nhà làm ngay một việc

Hiểu Đan
|

Người phụ nữ U70 tuổi mua thử vé số và không ngờ mình lại trúng độc đắc.

Câu chuyện trúng số độc đắc của một người phụ nữ U70 ở TP.HCM đang nhận được sự chú ý trên các diễn đàn mạng. Được biết, người này mua vé số thử xem sao và bất ngờ trúng 2 tỷ đồng (chưa tính thuế). Chia sẻ trên Thanh Niên, đại diện đại lý vé số Ngọc Yến ở phường Bình Trị Đông, TP.HCM cho hay những tờ vé số của người phụ nữ có dãy số may mắn 957166 trúng xổ số Kiên Giang ngày 24/5. Phía đại lý còn tiết lộ, sau khi biết tin mình trúng số, người phụ nữ đã nhận thưởng toàn bộ bằng tiền mặt và dùng cho việc sửa nhà.

Trước đó, một trường hợp trúng số rồi chia thưởng cho anh em họ hàng cũng khiến người ta phải chú ý. Theo chia sẻ của anh Vũ Huỳnh, đại diện hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đã trúng 16 tờ vé độc đắc và 64 tờ vé an ủi xổ số miền Nam, nhận tiền mặt hơn 35 tỷ đồng (chưa tính thuế). Cụ thể, 16 tờ vé trúng số độc đắc có dãy số may mắn là 796933 thuộc xổ số Bình Dương ngày 22/5.

Vị khách trúng 16 tờ vé độc đắc và 64 tờ vé an ủi xổ số miền Nam

Sau khi có kết quả, phía đại lý đã tìm tới tận nhà khách để đổi thưởng bằng tiền mặt. Vị khách tiết lộ sẽ dùng một phần tiền trúng số chia cho anh em, họ hàng. Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội khiến dân mạng không khỏi trầm trồ thích thú.

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

