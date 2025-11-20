HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một người phụ nữ Nhật Bản 50 tuổi đột nhập vào nhà riêng của Jungkook (BTS)

Tiêu Trang Ngọc Bảo |

Một phụ nữ Nhật Bản đã cố đột nhập vào nhà của thành viên BTS Jungkook. Theo truyền thông Hàn Quốc, một cuộc điều tra nội bộ đã được thực hiện với trường hợp này.

Một người phụ nữ Nhật Bản 50 tuổi đột nhập vào nhà riêng của Jungkook (BTS)- Ảnh 1.

(Ảnh: BigHit Music)

Theo các quan chức cho biết hôm thứ Tư (19/11, giờ địa phương), cảnh sát đã mở cuộc điều tra sơ bộ đối với một phụ nữ Nhật Bản. Người này bị cáo buộc cố đột nhập vào nhà của Jungkook vào tuần trước. Theo báo cáo, người phụ nữ Nhật Bản ngoài 50 tuổi này được cho biết đã cố gắng mở khóa cửa bằng bàn phím của nhà Jungkook ở quận Yongsan, Seoul nhiều lần từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11.

Sở Cảnh sát Yongsan, Seoul cho biết họ đã mở một cuộc điều tra nội bộ đối với người phụ nữ này về tội cố đột nhập, dựa trên một báo cáo được nộp cho cảnh sát.

Trước đó, vào đầu tháng 6, ngôi nhà của Jungkook cũng đã từng bị một phụ nữ Trung Quốc ngoài 30 tuổi cố đột nhập. Tuy nhiên, các công tố viên đã quyết định không truy tố người phụ nữ này.

Dàn nghệ sĩ viếng mộ GS.NSND Trung Kiên, tiết lộ về sự “xuất hiện” của cố nghệ sĩ tại Lời ca còn mãi
Tags

Nhật Bản

BTs

Jungkook

Phụ nữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại