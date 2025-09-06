Một người ở Đồng Tháp thừa nhận hành vi vi phạm và tự nguyện rời khỏi nhóm phản động trên mạng

Ngày 5-9, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời chủ tài khoản Facebook L.Đ.T. (ngụ xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp) lên làm việc, về hành vi tham gia hội nhóm phản động, chống đối trên mạng xã hội và chia sẻ các thông tin xấu độc do các đối tượng chống đối đăng tải.

Chủ tài khoản Facebook L.Đ.T. tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi vi phạm và tự nguyện rời khỏi nhóm phản động, gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Trước đó, qua ra soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện tài khoản Facebook của T. thường xuyên chia sẻ tin, bài, ảnh, video có nội dung chính trị nhạy cảm vào các trang, nhóm đông thành viên do các tổ chức thù địch, đối tượng phản động, chống đối tạo lập.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia, chia sẻ hoặc tiếp tay cho các nội dung xấu độc, sai sự thật, tuyên truyền chống Đảng, nhà nước.

Khi phát hiện tài khoản, hội nhóm có dấu hiệu đăng tải thông tin xuyên tạc, chống đối thì cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.