Một người nhảy cầu ở Tây Ninh, để lại xe máy và 2 điện thoại

Hải Đường |

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang nỗ lực tìm kiếm người đàn ông quê Cần Thơ nhảy cầu xuống sông Vàm Cỏ Tây ở tỉnh Tây Ninh

Chiều 9-4, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vẫn đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân trong vụ nhảy cầu nghi tự tử.

Người đàn ông Cần Thơ nhảy cầu ở Tây Ninh , để lại xe máy và điện thọai - Ảnh 1.
Người đàn ông Cần Thơ nhảy cầu ở Tây Ninh , để lại xe máy và điện thọai - Ảnh 2.

Khu vực nơi người đàn ông nhảy cầu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, tại cây cầu Tân An nằm trên tuyến tránh Quốc lộ 1 ở phường Long An (tỉnh Tây Ninh), ông L.Q.T. (SN 1994, ngụ TP Cần Thơ) bất ngờ nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây rồi mất tích.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều vật dụng cá nhân của nạn nhân còn lại trên cầu, gồm: 1 chiếc xe máy, 2 điện thoại di động, một đôi dép, một túi đồ và một mũ bảo hiểm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn trên sông.

Người đàn ông Cần Thơ nhảy cầu ở Tây Ninh , để lại xe máy và điện thọai - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh tìm kiếm nạn nhân

Trước đó, vào trưa 1-4, người dân lưu thông trên tuyến tránh Quốc lộ 1 đã hốt hoảng khi phát hiện một cô gái trẻ trèo qua lan can cầu Tân An rồi gieo mình xuống sông Vàm Cỏ Tây.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận nạn nhân để lại 1 chiếc xe máy tay ga và 1 điện thoại iPhone 14.

Đến sáng 3-4, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách chân cầu Tân An khoảng 10 m. Qua kiểm tra, nạn nhân được xác định là L.T.Y.N (SN 2003, ngụ tỉnh Vĩnh Long), hiện là sinh viên năm 4 ngành y của một trường đại học.

Sau khi nhận diện, gia đình nạn nhân đã làm đơn cam kết, xác nhận nguyên nhân tử vong và xin không khám nghiệm tử thi.

Theo kết quả xác minh ban đầu của ngành chức năng, nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên nghi do nạn nhân gặp áp lực tâm lý nặng nề.

Cụ thể, N. đã vay qua ứng dụng (app) ngân hàng với số tiền 30 triệu đồng, sau đó bị các đối tượng lừa đảo dẫn dụ, chiếm đoạt 180 triệu đồng. Do không có khả năng chi trả và rơi vào bế tắc, nữ sinh này đã có quyết định dại dột.

