Auterion đã đạt được bước đột phá trong công nghệ bầy đàn máy bay không người lái. Trong các cuộc thử nghiệm tại Mỹ, một người điều khiển duy nhất đã hướng dẫn một nhóm gồm 3 máy bay không người lái FPV bắn trúng 3 mục tiêu khác nhau.

Đại diện công ty đã thông báo điều này trong thông cáo báo chí của mình.

Các cuộc thử nghiệm bầy đàn máy bay không người lái được thực hiện chung bởi Auterion và Kraken Kinetics tại căn cứ quân đội Mỹ Camp Blanding ở Florida.

Trong bài kiểm tra, một người điều khiển đồng thời 3 máy bay không người lái tấn công tự hành, chúng phá hủy 3 mục tiêu riêng biệt bằng đầu đạn "lõi va chạm" do Kraken Kinetics cung cấp.

Cuộc trình diễn này là một "màn xem trước" sớm thuộc chương trình Swarm Forge của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nhằm mục đích khám phá, thử nghiệm và mở rộng quy mô các phương thức tiến hành chiến tranh mới, bằng cách sử dụng các khả năng dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Thử nghiệm với nhóm UAV tấn công của Công ty Auterion.

“Mô hình ‘một phi công, một máy bay không người lái’ đã lỗi thời. Những gì chúng tôi đã chứng minh ở Florida cho thấy: giờ đây phần mềm mới là yếu tố quyết định ai sẽ tạo ra sức mạnh trên chiến trường - 1 binh sĩ - 3 mục tiêu. Một cuộc tấn công phối hợp”, ông Lorenz Mayer - người sáng lập kiêm CEO của Auterion cho biết.

Cần lưu ý rằng hệ thống điều khiển Skynode và Nemyx của Auterion chỉ cho phép người vận hành chỉ định mục tiêu và cho phép tấn công, trong khi phần mềm tự động thực hiện điều hướng, điều khiển bầy đàn, tạo quỹ đạo và dẫn đường đến vị trí cuối cùng.

Nemyx cho phép nhiều máy bay không người lái hoạt động như một đơn vị phối hợp duy nhất, thực hiện các hoạt động được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo ở tốc độ cao.

Tự động nhắm mục tiêu trong một cuộc thử nghiệm bầy đàn máy bay không người lái.

Khi chế tạo Nemyx, Auterion đã dựa vào kinh nghiệm vận hành của mình, đặc biệt là việc triển khai máy bay không người lái với module Skynode tại Ukraine.

Được trang bị hệ điều hành AuterionOS, Nemyx cho phép bất kỳ máy bay không người lái tương thích nào tham gia vào nhóm thông qua một bản cập nhật phần mềm đơn giản, biến các nền tảng riêng lẻ thành một hệ thống thông minh tập thể.

Module Skynode tích hợp trong máy bay không người lái.

Auterion đã cung cấp cho Ukraine hơn 30.000 module AI Skynode Strike, có thể tích hợp với hệ thống Nemyx nếu cần. Tổng cộng, công ty dự kiến sẽ bàn giao 33.000 module vào cuối năm 2025.

Họ tuyên bố rằng các module này có khả năng biến đổi máy bay không người lái điều khiển bằng tay thành các hệ thống tự hành có khả năng chống nhiễu:

"Thị giác máy tính cho phép chống lại và bù đắp cho sự mất chức năng GPS do tác chiến điện tử. Chúng có thể phát hiện và theo dõi các mục tiêu di chuyển ở khoảng cách lên đến 1 km", đại diện công ty nhấn mạnh.