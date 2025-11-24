Một người đàn ông Đà Nẵng đã thực hiện chuyển khoản nhiều lần, tổng số tiền 1,4 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày 23/11, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bắt đối tượng giả danh nhân viên Công ty xổ số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Phước Ân (sinh năm 1970, trú xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là kết quả của quá trình phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm ngày 7/11 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng.

Đối tượng Phạm Phước Ân (Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng)

Lực lượng chức năng cho biết, khoảng tháng 8/2015, ông T.T.H (sinh năm 1974, trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) liên tục nhận được điện thoại từ số điện thoại khác nhau của các đối tượng tự xưng là “Dũng” và “Ba”.

Đối tượng tự giới thiệu đang làm việc tại Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk, đồng thời nói sẽ cho ông H. số từ công ty xổ số được tuồn ra ngoài để ông đánh đề. Đổi lại, khi trúng, ông H. sẽ phải chia đôi số tiền cho chúng.

Ông H. đồng ý và thực hiện hai lần đánh đề theo con số do các đối tượng cung cấp. Sau hai lần đánh đề đều trúng, theo thỏa thuận, ông H. đã chia đôi số tiền cho các đối tượng lần lượt là 50 triệu và 100 triệu đồng.

Khi biết nạn nhân đã “cắn câu”, đối tượng yêu cầu ông H. chuyển 1,4 tỷ đồng thì sẽ được cho số đánh đề độc quyền tại Đà Nẵng. Tin tưởng lời dụ dỗ, ông H. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp, với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng tiếp tục cho số để ông H. đánh đề, nhưng kết quả không trúng và cắt đứt liên lạc.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng “Dũng” chính là Phạm Phước Ân và tiến hành mời làm việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu Phạm Phước Ân thừa nhận đã cùng đồng bọn giả danh nhân viên, lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông H.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự có đủ căn cứ xác định hành vi của Phạm Phước Ân đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

Lực lượng chức năng đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Phước Ân để tiếp tục điều tra làm rõ.