Một người chết, hai người mất tích khi tắm hồ ở Đắk Lắk

MINH MINH/VTC News |

Trong lúc vui chơi tại hồ Cá Sấu (Đắk Lắk), một thiếu niên không may rơi xuống nước, hai người bạn nhảy xuống cứu cũng bị cuốn mất tích.

Chiều 2/9, một lãnh đạo UBND xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 3 thanh niên đuối nước , mất tích tại hồ Cá Sấu, thuộc địa bàn thôn 9 của xã.

Theo lãnh đạo này, hiện lực lượng chức năng đã trục vớt được một nạn nhân và đang tìm kiếm hai nạn nhân còn lại.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân.

“Các lực lượng vừa vớt được thi thể một người tên Nguyễn Thế A. (ở phường Buôn Ma Thuột) và đang tìm kiếm hai người còn lại” - vị này nói.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một nhóm thanh thiếu niên ở phường Buôn Ma Thuột rủ nhau tới khu vực hồ Cá Sấu vui chơi.

Khoảng 15h cùng ngày, có người trong nhóm rơi xuống hồ Cá Sấu. Ngay sau đó, hai người đi cùng đã nhảy xuống để cứu nhưng do mực nước sâu, cả ba người cùng mất tích.


