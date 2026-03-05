Tình báo Iran tiếp cận CIA?

Về mặt công khai, các nhà lãnh đạo Iran đã kiên quyết từ chối đàm phán với Tổng thống Trump để chấm dứt cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào đất nước họ. Nhưng một ngày sau khi các cuộc tấn công bắt đầu, các điệp viên từ Bộ Tình báo Iran đã gián tiếp liên hệ với CIA với lời đề nghị thảo luận về các điều khoản chấm dứt xung đột, theo các quan chức được thông báo về cuộc tiếp xúc này.

Các quan chức Mỹ tỏ ra hoài nghi, ít nhất là trong ngắn hạn, rằng cả chính quyền Trump hay Iran thực sự đã sẵn sàng cho một lối thoát, các quan chức được thông báo về cuộc tiếp xúc cho biết.

Lời đề nghị được đưa ra thông qua cơ quan tình báo của một quốc gia khác. Tuy nhiên, đặt ra những câu hỏi quan trọng về việc liệu một quan chức Iran nào có thể thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn khi chính phủ Tehran đang trong tình trạng hỗn loạn sau khi các nhà lãnh đạo thiệt mạng.

Lời đề nghị này được các quan chức Trung Đông và các quan chức từ một quốc gia phương Tây mô tả với tờ The New York Times với điều kiện giấu tên.

Các quan chức Nhà Trắng và Iran không trả lời yêu cầu bình luận. CIA từ chối bình luận.

Israel kêu gọi Mỹ phớt lờ

Các quan chức Israel, những người muốn một chiến dịch kéo dài nhiều tuần để gây thiệt hại tối đa cho năng lực quân sự của Iran, và có thể khiến chính phủ Iran sụp đổ, đã kêu gọi Mỹ phớt lờ lời đề nghị này.

Sau nhiều ngày tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Iran, ông Trump đã đăng trên mạng xã hội vào sáng 3/3 rằng giờ đã "quá muộn" để đàm phán.

Phát biểu với các phóng viên sau đó trong ngày, ông Trump nói rằng các quan chức Iran mà Mỹ biết và từng cân nhắc để đàm phán là những người thiệt mạng.

"Hầu hết những người chúng tôi nhắm đến đều đã chết", ông Trump nói.

Các quan chức của chính quyền Trump sẽ kỳ vọng bất kỳ thỏa thuận nào để chấm dứt các vụ đánh bom đều bao gồm cam kết từ Tehran về việc từ bỏ hoặc cắt giảm mạnh mẽ các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân, cũng như sự hỗ trợ của nước này cho các nhóm vũ trang như Hezbollah.

Những tuyên bố thay đổi liên tục của ông Trump về giới lãnh đạo Iran có thể phản ánh bất đồng với Israel về mục tiêu của cuộc chiến, theo Steven A. Cook, một chuyên gia về Trung Đông tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại.

Ông Cook cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai với các phóng viên, Israel không muốn thấy ông Trump dàn xếp một giải pháp "kiểu Venezuela".

Hôm thứ Ba, Israel đã tấn công một khu phức hợp nơi các giáo sĩ cấp cao của Iran đang họp để chọn người kế nhiệm lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Trước các cuộc tấn công vào Iran, CIA đã đưa ra một bản đánh giá tình báo về các kịch bản sau một cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Tuy nhiên có quá nhiều biến số chưa biết để dự đoán kết quả sẽ ra sao.

Khả năng lãnh đạo kế tiếp thân thiện với Mỹ là rất thấp, vì nó được hình thành trong một cuộc chiến với Mỹ, bà Rosemary Kelanic, giám đốc chương trình Trung Đông tại Defense Priorities, nhận định.