Một ngày khám phá Hà Nội cùng Galaxy S25 FE – và bạn sẽ tự hỏi: smartphone khác liệu có làm được

Lên lịch trình chuyến đi chỉ với một thao tác

Với nhiều người, việc chuẩn bị cho một chuyến đi thường kéo theo hàng loạt thao tác: xem vlog, tra cứu bản đồ, tìm địa điểm ăn uống, ghi chú lại lịch trình. Thông thường, những việc này đòi hỏi phải kết hợp nhiều ứng dụng khác nhau. Tuy nhiên, trong hành trình khám phá Hà Nội lần này, tất cả đều được xử lý trực tiếp trên Galaxy S25 FE - nhờ vào loạt tính năng Galaxy AI được tích hợp sẵn trên thiết bị.

Khi nhập câu hỏi bằng tiếng Việt như "Du lịch Hà Nội 1 ngày nên đi đâu?" vào Gemini, người dùng nhận được một gợi ý lịch trình cụ thể chia theo khung giờ, bao gồm các điểm tham quan và ẩm thực đặc trưng khu vực trung tâm Hà Nội. Thông tin đi kèm bao gồm thời gian tham quan, lưu ý về trang phục khi vào những nơi trang nghiêm như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, và gợi ý mở rộng đến các địa danh lân cận để tận dụng thời gian di chuyển.

Trợ lý Gemini trên Galaxy S25 FE hỗ trợ người dùng lập lịch trình chuyến đi trong tích tắc.

Một nguồn tham khảo phổ biến khi lên kế hoạch là các vlog du lịch trên YouTube. Tuy nhiên, video thường kéo dài và khó nắm bắt nhanh thông tin chính. Với tính năng "Thực hiện tác vụ liên ứng dụng bằng lời nói", người dùng chỉ mất vài giây để tóm tắt nội dung và lưu lại các hoạt động đáng thử vào ứng dụng ghi chú. Trong quá trình tìm kiếm, nếu bắt gặp một điểm đến, món ăn hoặc hoạt động thú vị, người dùng cũng có thể khoanh tròn trực tiếp trên màn hình để tra cứu nhanh thông tin liên quan.

Một thiết bị, nhiều vai trò trong hành trình khám phá

Khi du lịch, camera luôn là yếu tố được ưu tiên hàng đầu trên smartphone. Với cụm ba camera gồm góc rộng, góc siêu rộng và tele 3X, hỗ trợ chống rung quang học, Galaxy S25 FE đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh đa dạng trên hành trình - từ phong cảnh, chân dung đến các tình huống cần zoom chi tiết. Cảm biến chính 50MP cùng khả năng zoom linh hoạt và tính năng Nightography hỗ trợ chụp đêm giúp ghi lại hình ảnh rõ nét trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Thêm vào đó, viên pin 4.900mAh - lớn nhất trong lịch sử dòng FE - giúp máy duy trì hoạt động cả ngày mà không cần sạc giữa chừng, trong khi chuẩn kháng nước IP68 giúp thiết bị an toàn hơn khi di chuyển ở môi trường ngoài trời.

Camera chuyên nghiệp, pin lớn và khả năng kháng nước giúp Galaxy S25 FE lý tưởng cho những chuyến đi

Tuy nhiên, những trải nghiệm du lịch không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh. Việc hiểu rõ giá trị văn hóa của điểm đến là điều giúp chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn. Ở khía cạnh này, Gemini Live tỏ ra hữu ích như một trợ lý cá nhân trên hành trình.

Khi hướng camera về cầu Thê Húc, người dùng có thể ngay lập tức nhận được thông tin như: đây là cây cầu được xây năm 1865, tên gọi mang ý nghĩa "nơi đậu ánh mặt trời buổi sớm" và dẫn vào đền Ngọc Sơn - một biểu tượng văn hóa giữa lòng Hà Nội. Với một món ăn như xôi cốm hoặc kem Tràng Tiền, Gemini cũng nhanh chóng nhận diện và đưa ra lời giới thiệu ngắn gọn về nguồn gốc, hương vị và sự đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Việt.

Gemini Live cung cấp thông tin thú vị về Cầu Thê Húc.

Không chỉ địa danh, mà các phong tục văn hóa, hay món ăn địa phương cũng nằm trong vốn kiến thức khổng lồ của Gemini Live.

Ngoài ra, một nhu cầu phổ biến khác khi đi theo nhóm là tìm quán ăn phù hợp và gửi nhanh địa điểm cho bạn đồng hành. Với tính năng "Thực hiện tác vụ liên ứng dụng bằng lời nói", người dùng có thể tìm kiếm quán ăn xung quanh chỉ bằng giọng nói, sau đó gửi thẳng địa điểm qua tin nhắn mà không cần thao tác chuyển đổi ứng dụng hay sao chép đường dẫn.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình trên đều có thể thực hiện bằng giọng nói tiếng Việt tự nhiên. Trong bối cảnh nhiều smartphone hiện nay cũng trang bị trí tuệ nhân tạo, nhưng phần lớn vẫn chưa hỗ trợ tốt tiếng Việt, Galaxy AI trên Galaxy S25 FE cho thấy hướng tiếp cận thực dụng và thân thiện hơn với người dùng trong nước.

Chia sẻ kỷ niệm một cách trọn vẹn nhất

Khi đi du lịch, ảnh đẹp là chưa đủ - nhiều người còn muốn chia sẻ khoảnh khắc lên mạng xã hội theo cách chỉn chu hơn. Với Galaxy S25 FE, các bước xử lý hậu kỳ ảnh và video có thể thực hiện ngay trên thiết bị, mà không cần đến các phần mềm bên ngoài.

Trong những bức ảnh chụp tại Văn Miếu hay phố đi bộ Hồ Gươm - nơi đông người qua lại - người dùng có thể sử dụng tính năng Chỉnh sửa tạo sinh để xóa nhanh các chi tiết không mong muốn, như người đi ngang khung hình hay xe cộ phía sau. So với một số công cụ "Dọn dẹp ảnh" khác vốn dễ để lại vệt mờ hoặc vùng xử lý thiếu chính xác, tính năng Chỉnh sửa tạo sinh trên Galaxy S25 FE mang lại kết quả hài hòa.

Các thao tác chỉnh sửa ảnh phức tạp giờ đây trở nên đơn giản với Galaxy AI.

Ngoài chỉnh sửa, một thao tác thường gặp khác là viết caption cho bài đăng. Với Gemini Live, người dùng có thể mở lại ảnh đã chụp và yêu cầu gợi ý caption hoặc mô tả. Chẳng hạn, ảnh chụp Hồ Gươm lúc hoàng hôn sẽ được đề xuất những câu văn phù hợp với khung cảnh và bản sắc địa phương.

Gemini Live gợi ý caption đăng ảnh lên MXH.

Trước đây, điện thoại trong các chuyến du lịch chủ yếu được dùng để liên lạc và chụp ảnh. Nhưng với Galaxy S25 FE, trải nghiệm ấy đã thay đổi đáng kể nhờ sự hỗ trợ của Galaxy AI. Từ việc lập kế hoạch, tra cứu địa điểm, chỉnh sửa hình ảnh đến tạo nội dung chia sẻ, tất cả đều có thể thực hiện ngay trên thiết bị một cách gọn gàng, liền mạch và thông minh. Không chỉ là công cụ ghi lại kỷ niệm, một chiếc "AI Phone" hiểu tiếng Việt như Galaxy S25 FE giờ đây đã trở thành trợ lý du lịch thực thụ trong từng hành trình.

