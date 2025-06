Một ngân hàng tư nhân sẽ tăng vốn, lên sát Agribank

Ảnh minh hoạ: AI.

Trong tháng 5, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã nhận được văn bản chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước cho phép tăng vốn thêm gần 6.700 tỷ đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 44.666 tỷ đồng lên hơn 51.366 tỷ đồng - áp sát mốc 51.638 tỷ đồng của Agribank, Báo Tuổi Trẻ cho biết. Theo đó, Ngân hàng ACB sẽ phát hành thêm tối đa gần 670 triệu cổ phần mới để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 15%. Tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu ACB sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 6.700 tỷ đồng.

Ngân hàng này dự kiến sẽ hoàn thành việc tăng vốn trong quý 3/2025.

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ban lãnh đạo Ngân hàng ACB cho biết, việc tăng vốn là nhiệm vụ cấp bách nhằm bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu Chính phủ; đồng thời có thêm nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất, các dự án chiến lược của ngân hàng.

Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB nhấn mạnh, nhìn vào trung và dài hạn, mức độ cạnh tranh về khách hàng giữa các ngân hàng tại Việt Nam sẽ tăng lên cùng với đó là yêu cầu cao hơn về tuân thủ hoạt động, và rủi ro về tấn công mạng.

“Do đó, để đạt được các mục tiêu chiến lược, Ngân hàng ACB sẽ đẩy mạnh đầu tư trên 3 khía cạnh, gồm thế mạnh bán lẻ, mở rộng khai thác phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhằm hoàn thiện các khía cạnh của ngân hàng. Đồng thời, tiếp tục thay đổi phương thức hoạt động và phát triển mới, để thay đổi mô hình kinh doanh theo hướng phát triển bền vững, tập trung đẩy mạnh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Trong giai toạn tiếp theo, Ngân hàng ACB sẽ phát triển từ tốt lên nổi bật. Tôi hoàn toàn tin tưởng Ngân hàng ACB sẽ phát triển lên cột mốc mới” , ông Trần Hùng Huy nói.

Xét về kết quả kinh doanh, kết thúc quý 1/2025, Ngân hàng ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.600 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2024. Ngân hàng ACB cho biết lợi nhuận giảm chủ yếu do chủ động thực hiện các chương trình ưu đãi lãi suất hỗ trợ khách hàng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dù lợi nhuận giảm nhẹ, tỷ lệ ROE của ngân hàng này vẫn ở mức trên 20%.

Tính đến cuối tháng 3/2025, quy mô tín dụng của Ngân hàng ACB đạt 590.000 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng quy mô huy động vốn của ngân hàng này, bao gồm tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá, đạt 664.000 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) ở mức 79,8%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn là 18,8%, và tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) trên 11%, vượt xa yêu cầu tối thiểu 8% theo tiêu chuẩn Basel II.

Năm nay, Ngân hàng ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 9,5% so với kết quả năm 2024 là 21.006 tỷ đồng. Như vậy, ngân hàng này đã hoàn thành 20% mục tiêu lãi cả năm sau quý 1/2025.