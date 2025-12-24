Một ngân hàng thông báo: Sẽ thu phí 200.000 - 300.000 đồng khi chấm dứt sử dụng thẻ tín dụng trước hạn

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) mới đây đã phát đi thông báo về việc điều chỉnh biểu phí phát hành và sử dụng thẻ, áp dụng từ ngày 1/1/2026, với nhiều thay đổi liên quan đến phí thông báo giao dịch qua tin nhắn, phí xử lý giao dịch, phí chuyển đổi ngoại tệ và phí rút tiền mặt.

Theo đó, dịch vụ thông báo giao dịch qua SMS sẽ được Eximbank áp dụng thu phí 33.000 đồng/quý/thẻ/số điện thoại đối với tất cả các loại thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế do ngân hàng phát hành. Trước đây, Eximbank miễn phí dịch vụ này cho một số dòng thẻ nhất định.

Đối với phí xử lý giao dịch bằng VND tại các đơn vị chấp nhận thẻ có mã quốc gia ngoài Việt Nam, Eximbank giữ nguyên mức thu 1,2% giá trị giao dịch, đồng thời bổ sung mức phí tối thiểu 10.000 đồng cho mỗi giao dịch.

Tương tự, phí chuyển đổi ngoại tệ tiếp tục được duy trì ở mức 2,95% giá trị giao dịch, nhưng cũng được bổ sung mức thu tối thiểu 10.000 đồng/giao dịch kể từ đầu năm 2026.

Một điểm đáng chú ý khác là phí chấm dứt sử dụng thẻ tín dụng trước thời hạn. Theo biểu phí mới, Eximbank áp dụng mức 200.000 đồng/thẻ đối với thẻ hạng Chuẩn, Vàng, Platinum và World; riêng thẻ Signature/Ultimate có mức phí 300.000 đồng/thẻ. Thời gian áp dụng phí cũng được kéo dài lên 12 tháng kể từ ngày phát hành thẻ, thay vì 6 tháng như trước. Ngoài Eximbank, hiện nhiều ngân hàng đang thu phí chấm dứt/đóng thẻ ở mức phổ biến từ khoảng 100.000 – 700.000 đồng, tùy loại thẻ và thời gian sử dụng. Trong đó, thẻ đóng trong 12 tháng đầu hoặc thẻ cao cấp thường có mức phí cao hơn.

Trong thông báo điều chỉnh, Eximbank cũng thông báo thay đổi phí rút tiền mặt bằng thẻ ghi nợ quốc tế. Cụ thể, giao dịch rút tiền trong nước chịu mức phí 5.000 đồng/giao dịch, trong khi giao dịch rút tiền tại nước ngoài tiếp tục áp dụng mức 4% giá trị giao dịch, với phí tối thiểu 50.000 đồng/giao dịch.

Nhà băng này cũng lưu ý, khách hàng không có nhu cầu sử dụng dịch vụ thông báo giao dịch qua SMS có thể chủ động tắt dịch vụ trên ứng dụng ngân hàng số để tránh phát sinh chi phí không cần thiết.

Mai Anh