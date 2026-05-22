Một ngân hàng thông báo quan trọng: Từ ngày 1/6, toàn bộ khách hàng phải xác thực lại CCCD

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc thay thế hoàn toàn ứng dụng MSB mBank hiện tại. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1/6/2026, nền tảng ngân hàng số thế hệ mới mang tên MSB Digital Bank sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Đại diện ngân hàng lý giải rằng ứng dụng cũ đã không còn bắt kịp các tiêu chuẩn khắt khe về trải nghiệm người dùng cũng như nhu cầu giao dịch trực tuyến ngày càng cao và phức tạp.

Hệ thống mới được kỳ vọng sẽ mang lại một giao diện trực quan hơn, cùng với đó là hàng loạt tính năng được tối ưu hóa cho kỷ nguyên số. Để đảm bảo tính thông suốt, ngân hàng sẽ liên tục gửi thông báo truyền thông trên các kênh chính thống. Đáng chú ý, sau một khoảng thời gian quy định, hệ thống MSB có thể tự động áp dụng việc chuyển đổi đối với những người dùng chưa chủ động thao tác.

Quá trình chuyển đổi sang nền tảng MSB Digital Bank được thiết kế khá tinh gọn, thường chỉ mất từ 3 đến 5 phút thao tác trực tiếp trên thiết bị di động có kết nối Internet. Khách hàng có thể lựa chọn nhận thông báo nâng cấp ngay trên ứng dụng MSB mBank cũ, sau đó nhấn "Nâng cấp ngay" để hệ thống tự động điều hướng sang App Store hoặc CH Play tải phiên bản mới. Tại ứng dụng mới, người dùng chọn mục bắt đầu chuyển đổi và tiến hành các bước xác minh danh tính. Một cách khác là chủ động tìm kiếm tải app MSB Digital Bank trên các kho ứng dụng, truy cập phần hỗ trợ đăng nhập trên màn hình chính, sau đó chọn tính năng chuyển đổi ứng dụng để bắt đầu.

Dù lựa chọn phương thức nào, người dùng cũng bắt buộc phải trải qua quy trình xác thực định danh kỹ lưỡng. Hệ thống sẽ yêu cầu cung cấp lại số Căn cước công dân và số điện thoại đã đăng ký, nhập mã OTP xác nhận và tiến hành quét xác thực khuôn mặt. Bước cuối cùng của quá trình này là thiết lập một hệ thống bảo mật hoàn toàn mới cho tài khoản. Khách hàng sẽ cần tạo lại mật khẩu đăng nhập, cài đặt tính năng nhận diện sinh trắc học như Face ID hoặc vân tay, cùng với việc thiết lập một mã PIN 6 số để phê duyệt các giao dịch tài chính về sau.

Sự thay đổi lớn nhất trên nền tảng MSB Digital Bank nằm ở chính sách quản lý thông tin liên lạc. Ngân hàng quy định rất rõ ràng rằng mỗi số điện thoại giờ đây chỉ được phép đăng ký cho một cá nhân duy nhất. Điều này đồng nghĩa với việc những gia đình trước đây có thói quen dùng chung một số điện thoại để nhận mã OTP trên ứng dụng cũ sẽ phải lập tức chuẩn bị các số thuê bao riêng biệt cho từng thành viên để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ trên app mới.

Bên cạnh đó, vấn đề dữ liệu sinh trắc học cũng là một yếu tố bắt buộc người dùng cần lưu ý. Nếu chưa hoàn tất thu thập dữ liệu khuôn mặt, khách hàng có thể thao tác bổ sung trên ứng dụng cũ, đăng ký thông qua hình thức eKYC trên nền tảng mới, hoặc mang theo giấy tờ tùy thân đến trực tiếp quầy giao dịch để được hỗ trợ.

Đối với những trường hợp trót quên mật khẩu đăng nhập của app MSB mBank, thao tác chuyển đổi vẫn sẽ diễn ra bình thường do hệ thống cho phép tạo ngay mật khẩu mới trên MSB Digital Bank. Tuy nhiên, nếu tài khoản đang trong trạng thái bị khóa, người dùng sẽ không thể tự xử lý qua ứng dụng mà buộc phải gọi lên tổng đài 24/7 hoặc đến trực tiếp chi nhánh MSB để yêu cầu mở khóa trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nâng cấp nào.