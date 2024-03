Ngày 18/3/2024, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank – SGB) đã công bố biểu lãi suất huy động mới dành cho khách hàng cá nhân. Đáng chú ý, trong lần điều chỉnh này, ngân hàng đã tăng lãi suất ở nhiều kỳ hạn với mức tăng

Cụ thể, tại kỳ hạn 36 tháng, ngân hàng đã tăng lãi suất huy động tiền gửi của khách hàng cá nhân từ 5,4% lên 5,8%/năm, tức tăng 0,4 điểm %.

Lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng tăng 0,3 điểm % lên 5,7%/năm.

Lãi suất huy động kỳ hạn 18 tháng tăng 0,2 điểm % lên 5,6%/năm.

Lãi suất huy động kỳ hạn 13 tháng tăng 0,1 điểm % lên 5,2%/năm.

Đối với lãi suất kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống, Saigonbank giữ nguyên hoặc điều chỉnh giảm khoảng 0,1-0,2 điểm %:

Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng không thay đổi, vẫn ở mức 5%/năm.

Lãi suất huy động kỳ hạn 9 tháng không thay đổi, ở mức 4,1%/năm.

Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng giảm 0,1 điểm % xuống 3,8%/năm.

Lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng giảm 0,2 điểm % xuống 2,5%/năm.

Lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng giảm 0,2 điểm % xuống 2,3%/năm.

Ngày hiệu lực : 18/03/2024 Kỳ hạn Trả lãi cuối kỳ (%/năm) Trả lãi hàng quý (%/năm) Trả lãi hàng tháng (%/năm) Trả lãi trước (%/năm) Tiết kiệm không kỳ hạn 0.10% Tiết kiệm có kỳ hạn 01 tuần 0.20% 02 tuần 0.20% 01 tháng 2.30% 2.30% 2.03% 02 tháng 2.40% 2.40% 2.39% 03 tháng 2.50% 2.50% 2.49% 2.48% 04 tháng 2.70% 2.69% 2.68% 05 tháng 2.80% 2.78% 2.76% 06 tháng 3.80% 3.79% 3.77% 3.73% 07 tháng 3.90% 3.86% 3.81% 08 tháng 3.90% 3.86% 3.80% 09 tháng 4.10% 4.06% 4.05% 3.98% 10 tháng 4.20% 4.14% 4.06% 11 tháng 4.30% 4.22% 4.13% 12 tháng 5.00% 4.91% 4.89% 4.77% 13 tháng 5.20% 5.07% 4.92% 18 tháng 5.60% 5.42% 5.39% 5.17% 24 tháng 5.70% 5.43% 5.41% 5.12% 36 tháng 5.80% 5.38% 5.36% 4.94%

Từ đầu năm đến nay, xu hướng lãi suất huy động chủ đạo trên thị trường vẫn là xu hướng giảm. Hiện lãi suất kỳ hạn gửi 12 tháng tại các ngân hàng hầu hết đều dưới 5%/năm.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 2 đã có một số nhà băng ngược chiều tăng lãi suất huy động. Điển hình như Sacombank từ ngày 23/2 đã tăng lãi suất tiền gửi ở một số kỳ hạn ngắn với mức tăng khá lớn từ 0,1-0,4 điểm %.

Theo giới chuyên gia, động thái tăng lãi suất của một số ngân hàng thời gian gần đây chưa thể hiện xu hướng mà chủ yếu diễn ra cục bộ do cơ cấu huy động của từng nhà băng. Theo số liệu mới đây từ Ngân hàng Nhà nước, thanh khoản hệ thống tiếp tục dư thừa khi tín dụng tăng trưởng âm trong 2 tháng đầu năm. Do yếu tố mùa vụ của dịp Tết Nguyên đán cùng với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao, đến ngày 29/02/2024, tín dụng nền kinh tế giảm 0,72% so với cuối năm 2023. Tuy nhiên, tốc độ giảm của tháng 2 đã chậm lại (-0,05%) so với tháng 1 (-0,6%). Tăng trưởng tín dụng 2 tháng đầu năm không cao dù số tiền gửi tại các tổ chức tín dụng là rất lớn (hiện trên 13,6 triệu tỷ đồng so với 13,8 triệu tỷ vào cuối năm 2023).