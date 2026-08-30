Một ngân hàng tăng 40% thu nhập cho nhân viên

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngân hàng này chi hơn 2.100 tỷ đồng cho người lao động, đưa lương bình quân tăng gần 40% lên 33,9 triệu đồng/tháng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 sau soát xét mới được Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) công bố, thu nhập của người lao động tại ngân hàng tăng mạnh trong nửa đầu năm nay, trong khi quy mô nhân sự gần như không thay đổi.

Cụ thể, số lượng cán bộ, công nhân viên bình quân trong 6 tháng đầu năm đạt 9.661 người, chỉ nhích nhẹ so với mức 9.633 người của cùng kỳ năm 2025. Tại cuối kỳ, LPBank có 9.548 nhân viên, tăng 345 người so với kỳ trước.

Dù số lượng nhân sự bình quân chỉ tăng chưa đến 1%, tổng thu nhập dành cho người lao động lại tăng tới 37,5%, đạt gần 2.142 tỷ đồng.

Trong đó, khoản lương và phụ cấp đạt gần 1.963 tỷ đồng, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ. Riêng tiền lương bình quân đạt 33,86 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,62 triệu đồng, tương đương gần 40% so với mức 24,24 triệu đồng của nửa đầu năm 2025.

Nếu tính cả phụ cấp và các khoản thu nhập khác, thu nhập bình quân của nhân viên LPBank đạt 36,95 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn 10 triệu đồng so với mức 26,94 triệu đồng của nửa đầu năm 2025, tương đương hơn 37%.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của LPBank đạt 11.212 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần tăng 10,7% lên 7.767 tỷ đồng, trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng tới 53,7%, đạt 2.582 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng chi phí hoạt động tăng tới 32,8%, lên 3.687 tỷ đồng, gần gấp đôi tốc độ tăng thu nhập hoạt động. Trong đó, chi phí nhân sự là một trong những khoản chi lớn và tăng mạnh khi ngân hàng nâng đáng kể mức lương, thu nhập cho người lao động.

Sau khi trừ chi phí hoạt động, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng đạt 7.525 tỷ đồng, tăng 10,3%.

Áp lực tiếp tục gia tăng khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 135%, lên 1.552 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế LPBank đạt 5.973 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.800 tỷ đồng, giảm 2,6%.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của LPBank đạt 615.502 tỷ đồng, tăng gần 9.918 tỷ đồng, tương đương 1,6% so với đầu năm.

Động lực chính đến từ hoạt động cho vay. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 429.465 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm. Đây là khoản mục lớn nhất trong tổng tài sản của ngân hàng.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 353.513 tỷ đồng, tăng gần 15.930 tỷ đồng, tương đương 4,7% so với đầu năm. LPBank cũng tăng phát hành giấy tờ có giá lên 78.968 tỷ đồng, tăng 23,2%.