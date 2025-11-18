Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa thông báo liên quan đến việc triển khai sử dụng VNeID khi giao dịch thanh toán tại quầy.

Cụ thể, từ ngày 14/11/2025, khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam đã định danh điện tử VNeID mức độ 2 và đã xác thực sinh trắc học tại OCB có thể sử dụng Căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID để thay thế cho việc xuất trình giấy tờ tùy thân bản cứng khi thực hiện giao dịch tài khoản thanh toán tại quầy.

Theo đó, khách hàng có thể sử dụng VNeID để thực hiện tất cả các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán tại quầy, bao gồm:

- Nộp hoặc rút tiền từ tài khoản thanh toán;

- Trích tiền từ tài khoản thanh toán để gửi tiết kiệm, gửi tiền có kỳ hạn, thanh toán khoản vay, thẻ tín dụng, hóa đơn, hoặc các loại phí dịch vụ trong hệ thống OCB;

- Chuyển tiền trong nước;

- Sao kê tài khoản, sao lưu chứng từ, xác nhận số dư;

- Chuyển đổi gói tài khoản.

OCB cho biết thay đổi này nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tối ưu trải nghiệm giao dịch của khách hàng.