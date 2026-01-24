Một ngân hàng báo lãi quý 4 tăng hơn 100%, cổ phiếu lập tức "tím lịm"

Trong bối cảnh thị trường chung chìm trong sắc đỏ, áp lực bán gia tăng trên diện rộng, cổ phiếu VAB của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, mã VAB) lại bất ngờ ngược dòng tăng mạnh.

Kết phiên 23/1, VAB bật tăng kịch trần lên 11.200 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản cũng bùng nổ với khoảng 2,6 triệu cổ phiếu được sang tay, cao gấp nhiều lần mức bình quân các phiên trước đó.

Đáng chú ý, nhịp bứt tốc của VAB diễn ra sau giai đoạn giằng co kéo dài. Dù vậy so với mức giá cách đây khoảng 5 tháng, cổ phiếu này vẫn giảm xấp xỉ 25%.

Động lực chính đến từ việc VietABank công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2025 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025, VietABank ghi nhận thu nhập lãi thuần hơn 1.608 tỷ đồng, tăng 97,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 461,85 tỷ đồng, tăng 102,64%.

Giải trình về mức tăng trưởng đột biến, ngân hàng cho biết quy mô tổng tài sản và tín dụng trong kỳ tăng trưởng tốt theo đúng định hướng. Đồng thời, VietABank đẩy mạnh đa dạng hóa khách hàng, tối ưu cơ cấu danh mục tín dụng và huy động vốn với chi phí hợp lý, qua đó giúp thu nhập lãi thuần cải thiện mạnh so với quý IV/2024.

Bên cạnh đó, trong kỳ, ngân hàng ghi nhận chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng do dư nợ cho vay mở rộng. Tuy nhiên, các mảng hoạt động khác cũng ghi nhận kết quả tích cực: thu nhập từ dịch vụ, từ góp vốn mua cổ phần cải thiện rõ rệt; hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt hiệu quả nhờ cải tiến và đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng. Ngoài ra, công tác xử lý, thu hồi nợ mang lại kết quả tích cực, giúp thu nhập thuần từ hoạt động khác tăng so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, VietABank ghi nhận thu nhập lãi thuần gần 3.402 tỷ đồng, tăng 46% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 1.623 tỷ đồng và 1.302 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 49,5% và 50%.

Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 1.306 tỷ đồng, kết thúc năm, VietABank đã hoàn thành vượt mục tiêu đề ra.

Thông tin liên quan, ﻿VAB thông báo ngày 21/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, mã VAB) thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2028.

Việc ứng cử, đề cử nhân sự sẽ được VietABank hướng dẫn chi tiết trong các thông báo và tài liệu công bố trên website ngân hàng. Thời gian tổ chức sẽ được thông báo sau.